بحث
لبنان
عشية اجتماع "الميكانيزم"... توجيهات من عون الى كرم
Lebanon 24
17-12-2025
|
02:07
التقى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير السابق
سيمون كرم
، وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل.
تابع
