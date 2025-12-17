بالصور: انطلاق العودة الطوعية الـ 14 لنازحين سوريين من المصنع الى حلب وادلب وحمص

انطلقت العودة الطوعية الـ 14 لـ 200 نازح سوري من مركز التجمع في في بتنظيم من الهيئة للنازحين السوريين وباشراف الامن العام الللبناني من نقطة المصنع اللبناني الى مناطق حلب وادلب وحمص.

