بحقه أكثر من 30 مذكرة.. توقيف أحد أخطر المطلوبين في عكّار

تمكّنت مفرزة القضائية من توقيف أحد أخطر المطلوبين في عكّار، الصادر بحقه أكثر من 30 مذكرة توقيف بجرائم خطيرة، وذلك بعد عملية رصد وتعقّب تخلّلها اشتباك مسلّح في بلدة من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد أُحيل الموقوف إلى المختص، فيما تستمر التحقيقات معه.