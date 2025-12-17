خوري من غرفة التجارة في طرابلس: تجديد الثقة بدبوسي مسؤولية في مرحلة دقيقة

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال النائب ، الذي مهنّئًا بمناسبة تجديد الثقة به وبهيئة المكتب.

وخلال اللقاء، نوّه النائب خوري بالتزام ومجلس الإدارة بروح المسؤولية التي يتحلّون بها"، معتبراً أنّ "المرحلة الراهنة، رغم التحسّن في المناخ السياسي العام، تتطلّب جهوداً مضاعفة في ظل التحديات الإقتصادية القائمة".

وأشار إلى أن " والشمال استطاعت، رغم الظروف الصعبة، الحفاظ على دينامية اقتصادية وإنمائية متواصلة، ما يُشكّل إنجازاً يُحسب لها في مرحلة لم تكن مشجّعة على الاستثمارات".

وهنأ طرابلس والشمال بقيادة دبوسي، مشيداً "برؤيته وقدرته على العمل والابتكار في أصعب الظروف".