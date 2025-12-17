تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خوري من غرفة التجارة في طرابلس: تجديد الثقة بدبوسي مسؤولية في مرحلة دقيقة

Lebanon 24
17-12-2025 | 02:51
 استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي النائب إيلي خوري، الذي زاره مهنّئًا بمناسبة تجديد الثقة به وبهيئة المكتب.

 

وخلال اللقاء، نوّه النائب خوري بالتزام دبوسي ومجلس الإدارة بروح المسؤولية التي يتحلّون بها"، معتبراً أنّ "المرحلة الراهنة، رغم التحسّن في المناخ السياسي العام، تتطلّب جهوداً مضاعفة في ظل التحديات الإقتصادية القائمة".

 

وأشار إلى أن "غرفة طرابلس والشمال استطاعت، رغم الظروف الصعبة، الحفاظ على دينامية اقتصادية وإنمائية متواصلة، ما يُشكّل إنجازاً يُحسب لها في مرحلة لم تكن مشجّعة على الاستثمارات".

 

وهنأ طرابلس والشمال بقيادة دبوسي، مشيداً "برؤيته وقدرته على العمل والابتكار في أصعب الظروف".

