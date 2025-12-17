تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1456347-639015621010815425.webp
Doc-P-1456347-639015621010815425.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر مركز "Chatham House" البريطاني أنه "وفي مقابلة حديثة مع قناة "العربية" السعودية، صرّح وزير الخارجية يوسف رجي بأن "حزب الله لن يسلم أسلحته دون موافقة إيرانية". في الواقع، كان هذا تصريحاً صريحاً بشكل غير معتاد بالنسبة لدبلوماسي. ويشارك الكثيرون في لبنان هذا الرأي، وإلا، فلماذا يصر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على الاحتفاظ بأسلحة حزبه رغم العواقب الواضحة؟"

وبحسب التقرير الذي نشره المركز، "يدرك حزب الله جيداً أن غالبية اللبنانيين يرغبون في نزع سلاحه، كما أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخراً، وكان نزع السلاح جزءاً أساسياً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024، لكن حزب الله يصر على أن نزع السلاح لا ينطبق إلا على جزء من جنوب لبنان، المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وبسبب تعنّته، فقد حزب الله الكثير من مكانته السياسية في بيروت ومعظم تحالفاته السياسية الداخلية، وقد سهّل ذلك تشكيل حكومة جديدة يلتزم رئيسها ورئيس وزرائها بهدف استعادة الدولة اللبنانية احتكارها لاستخدام القوة، والذي يتم عبر جيش البلاد. ويقوم الجيش اللبناني بعمليات نزع السلاح في قطاع الليطاني الجنوبي، لكنه يتوخى الحذر الشديد بشأن نزع السلاح في الجزء الشمالي من القطاع، بالإضافة إلى البقاع وأماكن أخرى".

وتابع المركز، "يدرك حزب الله أنه باحتفاظه بالسلاح، فإنه يُخاطر بحربٍ كبرى أخرى مع إسرائيل، التي تتوق إلى إزالة التهديد العسكري الذي يُمثله الحزب لمنطقتها الشمالية. وقد شنت إسرائيل هجمات على لبنان في مناسبات عديدة هذا العام، مستهدفةً ما وصفته بمواقع حزب الله، واغتالت هيثم علي طبطبائي، أحد أبرز قادة الحزب العسكريين، الشهر الماضي. ومع ذلك، ورغم الخطر المحدق باندلاع حرب جديدة، وتدهور الوضع الاستراتيجي بشكل حاد عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، لا يزال حزب الله يرفض أي حل وسط. لماذا؟ في الواقع، يبدو القرار غير منطقي، وهذا ما يدعم النظرية القائلة بأن حزب الله، كما يشتبه رجي، ليس له أي سلطة على القضية الأساسية المتعلقة بأسلحته".

وبحسب المركز، "منذ تأسيسه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني، تمتع حزب الله ببعض الحريات: إذ يمكنه ترشيح أي مرشح يريده للانتخابات اللبنانية، وله حرية التصرف في الأموال التي يجنيها ويتلقاها من إيران، كما يمكنه أن يصادق أو يخاصم أي فاعل سياسي لبناني، كل ذلك دون الحاجة إلى استشارة طهران، لكنه لا يستطيع التخلي عن أسلحته أو حتى استخدامها ضد إسرائيل بشكل فعّال، دون تفويض صريح من قادته في طهران. في الواقع، لا يمكنه اتخاذ قرار بذلك بشكل مستقل، فبمجرد نزع سلاحه، ستفقد إيران كل مصلحة لها في الحزب. إنّ الشعور بالأخوة والتضامن الطائفي بين إيران، ذات الأغلبية الشيعية، وحزب الله الشيعي شعورٌ حقيقي، لكن السبب الرئيسي وراء تزويد طهران حزب الله بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، فضلاً عن الأسلحة البعيدة المدى، والمعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري، هو رغبتها في أن يكون الحزب امتداداً لقوتها العسكرية في المنطقة. وبشكل أكثر تحديداً، لا يزال يُنظر إلى حزب الله المسلح كوسيلة لردع هجوم إسرائيلي شامل ضد إيران، وإذا فشل ذلك، للقتال في حالة نشوب حرب كبرى".

وتابع المركز، "بالطبع، لم يُجدِ هذا الردع نفعًا كبيرًا هذا الصيف. فقد هاجمت إسرائيل إيران، وفشل حزب الله في ردعها أو اتخاذ أي إجراء. ربما لم تكن إيران بحاجة إلى مساعدة حليفها اللبناني آنذاك، وقررت أن يتدخل في ظروف أكثر خطورة، أو ربما كانت أهمية حزب الله كجزء من قوة الردع الإيرانية الممتدة مبالغًا فيها أو مُستَغَلّة. مع ذلك، من الواضح أن إيران لا تزال ترى قيمة في حزب الله المسلح.ففي تشرين الثاني، صرّح مسؤولون أميركيون بأن طهران تمكنت من ضخ ما يصل إلى مليار دولار إلى حزب الله هذا العام لتمويل أنشطته ومساعدته على إعادة بناء ترسانته. بالنسبة لطهران، فإن إجبار إسرائيل على تبرير وجود تهديد كبير على حدودها الشمالية والقلق بشأنه يُعد استثمارًا مجديًا، فنصف المعركة نفسي".

وأضاف المركز، "إن تجريد حزب الله من سلاحه، واقتصار نفوذه على نطاق سياسي لبناني ضيق، ليس استثماراً جذاباً لإيران. إن الأسلحة والتمويل الإيراني يسمحان للحزب بالحفاظ على ادعائه بأنه القوة الوحيدة القادرة على الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل. كما وتُمكّن الأسلحة الحزب من ترهيب أي شخص في لبنان تجرأ على تحديه والقضاء عليه. ويُوجّه حزب الله الأموال الإيرانية إلى توفير فرص العمل والمدارس والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لأنصاره الشيعة، وبإزالة الدعم الإيراني، يصبح حزب الله هامشيًا في السياسة اللبنانية وفي الأمن الإقليمي على حد سواء. لذا، فإن مطالبة حزب الله بنزع سلاحه أشبه بمطالبته بالانتحار".

وبحسب المركز، "إذا كانت إيران تسيطر على عملية صنع القرار العسكري لحزب الله، فما هي الظروف التي قد تجعلها مستعدة للتخلي عما تبقى من أسلحة الحزب؟ وهل سيتطلب ذلك اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران؟ في تشرين الأول، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مستعد للتفاوض مع إيران، وينبغي أن يكون مستقبل حزب الله، وليس فقط البرنامج النووي الإيراني، جزءًا من هذا الحوار. هذه المرة، يجب أن تكون النتيجة مناقضة لما حققته إدارة باراك أوباما عندما تفاوضت على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع طهران. إن أي اتفاق جديد يتطلب حزب الله منزوع السلاح وتقليصًا جذريًا للنفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة. أما البديل فهو أن تُصعّد إسرائيل نشاطها العسكري الحالي، وأن تُشنّ حربًا شاملة على حزب الله، بموافقة أميركية وقبول عربي ودولي واسع. قد يكون هذا الخيار أكثر تدميرًا من ذي قبل، وقد لا تتمكن إسرائيل من نزع سلاح حزب الله بالكامل، لكنها تستطيع، بالقوة الغاشمة، أن تجعل من المستحيل عمليًا على إيران إعادة بناء قدرات الحزب".

وختم الموقع، "تسعى إسرائيل حالياً إلى إضعاف حزب الله أكثر والدفع نحو محادثات تطبيع العلاقات مع الحكومة اللبنانية، وهذا ما يعارضه حزب الله بشدة، وما تخشاه إيران. وصرح رئيس الوزراء نواف سلام بأن الآلية الأميركية الإسرائيلية اللبنانية التي تشرف على مهمة الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله تُعدّ مسألة منفصلة عن التطبيع مع إسرائيل، وأن لبنان "بعيد كل البعد" عن التطبيع. لكن إسرائيل قد تُصرّ على موقفها، وقد تُمارس واشنطن أشكالاً مختلفة من الضغط الدبلوماسي المتزايد على لبنان، ولو كان ذلك بهدف معالجة التحدي العسكري الذي يُمثله حزب الله بشكل نهائي".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: حزب الله غير قادر على المواجهة ويخطط لاختطاف جنود
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: لبنان فكّك 80٪ من سلاح حزب الله جنوب الليطاني لكنه غير قادر على استكمال نزع السلاح قبل نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس للعربية: القوى الفلسطينية قادرة على إيجاد مقاربات بشأن نزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2025-12-17
Lebanon24
04:00 | 2025-12-17
Lebanon24
03:46 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:28 | 2025-12-17
Lebanon24
03:23 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24