بعد هجوم الطيبة أمس.. اليكم ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

— ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2025

أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى ان الجيش الاسرائيلي هاجم أمس وقضى على أحد عناصر في منطقة بجنوب .ولفت عبر منصة اكس ان العنصر في حزب الله عمل على جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع في ، وانشغل بمحاولات إعادة ترميم بنى تحتية تابعة للحزب.واعتبر ان هذه الانشطة تشكل خرقًا للتفاهمات القائمة بين ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد ولحماية أمن .