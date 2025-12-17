بعد هجوم الطيبة أمس.. اليكم ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

#فيديو 🔸جيش الدفاع يواصل عمليات التحييد المركز في جنوب لبنان: تصفية مخرب من حزب الله الإرهابي
🔸هاجم جيش الدفاع أمس وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي في منطقة الطيبة بجنوب لبنان.
🔸وقد عمل المخرب على جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، وانشغل بمحاولات… pic.twitter.com/7q2r3CiStz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2025
