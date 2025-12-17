بشأن البضائع والكونتنرات المكدسة في مرفأ بيروت.. هذا ما أعلنته مصلحة الابحاث العلمية

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وخاصة مختبرات ، في بيان، أنها "تعمل ليلاً ونهاراً لإجراء التحاليل في أسرع ما يمكن لإخراج البضائع المكدسة والكونتنرات المكدسة في مرفأ ، وأن أي تأخير بإخراج هذه البضائع ليست من مسؤولية مختبرات الفنار، لأنها تقوم بما يتوجب عليها لإصدار النتائج بسرعة فائقة مع الحفاظ على نوعية التحاليل وبالتالي تقوم أيضاً بإبلاغ أصحاب العلاقة وبأن النتائج صدرت لكي يتم سحبها أو إرسالها بواسطة الواتساب لتسهيل الأمور قبل فترة الأعياد".

ختم البيان:"إن أي تأخير قد يكون مقصوداً لابتزاز التجار ولطلب دراهم إضافية لتسليم النتائج التي صدرت بسرعة فائقة من المصلحة و من دون أي تكلفة اضافية، إنما النتائج تصدر بسرعة فائقة جداً و من دون أية تكلفة إضافية ويتم العمل ليلاً نهاراً ولا يجوز إستغلال فترة الأعياد وكثرة الحاويات التي ترد الى لأي استغلال آخر إنما يتوجب على الجميع ممن يسحب العينات والعمل ليلاً ونهاراً إضافة الى عمل مختبرات الابحاث في الفنار ليلاً ونهاراً، وبذلك يتم انجاز العمل بسرعة فائقة وتسهيل أمور التجار وأمور المستهلكين".