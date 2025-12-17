تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات

Lebanon 24
17-12-2025 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1456377-639015654253398535.jpg
Doc-P-1456377-639015654253398535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

دعا النائب غسان حاصباني "الكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة والنواب المستقلين للقيام بما يمليه عليهم ضميرهم، لأن ما يحصل هو تجاهل للدستور والنظام الداخلي للمجلس الذي يختصره رئيسه بقراره" .

 

وشدد في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان" على أن "لا قوانين ذات أهمية طارئة عالية على جدول أعمال الجلسة أكثر من قانون الانتخابات، ومن يتذرع بأن قروضًا من البنك الدولي قد تطير هو مخطىء"، مشيرا الى" أن القوانين الموجودة على جدول الأعمال يمكنها أن تنتظر، فلا فائدة لمجلس يشرع قوانين وقروض للبنك الدولي، ولا يشرع لتسهيل عمل السلطة التنفيذية لإنجاز إستحقاق الانتخابات النيابية التي تحدد مستقبل البلد".

 

واعتبر أن "المطلوب من الجيش استكمال خطته على كامل الأراضي اللبناني، لأن سحب السلاح وحصره بيد الدولة هو شرط نجاح أي اجتماعات أو وساطات ديبلوماسية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تُعدّ طائرة F-35 ذات أهمية بالغة للمملكة العربية السعودية؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"هيك منكمّل": حملة لتوعية اللبنانيين بأهمية قانون إعلام يواكب العصر الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: اللجنة الوزارية المكلّفة ببحث قانون الانتخاب ستجتمع الثلاثاء على أن تقدّم صيغة أو أكثر في جلسة الخميس المقبل استناداً إلى مشروعي القانونين اللذين تقدّم بهما وزيري الخارجية والداخلية (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: قد تُؤجَل الإنتخابات النيابيّة إلى تموز والمهمّ أن يتّفقوا على قانون إنتخاب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب غسان حاصباني

قانون الانتخابات

السلطة التنفيذية

غسان حاصباني

البنك الدولي

غسان حاصبان

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-17
Lebanon24
07:00 | 2025-12-17
Lebanon24
07:00 | 2025-12-17
Lebanon24
06:40 | 2025-12-17
Lebanon24
06:36 | 2025-12-17
Lebanon24
06:34 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24