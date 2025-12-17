حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات

دعا "الكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة والنواب المستقلين للقيام بما يمليه عليهم ضميرهم، لأن ما يحصل هو تجاهل للدستور والنظام الداخلي للمجلس الذي يختصره رئيسه بقراره" .

وشدد في حديث الى إذاعة "صوت كل " على أن "لا قوانين ذات أهمية طارئة عالية على جدول أعمال الجلسة أكثر من ، ومن يتذرع بأن قروضًا من قد تطير هو مخطىء"، مشيرا الى" أن القوانين الموجودة على جدول الأعمال يمكنها أن تنتظر، فلا فائدة لمجلس يشرع قوانين وقروض للبنك الدولي، ولا يشرع لتسهيل عمل لإنجاز إستحقاق الانتخابات النيابية التي تحدد مستقبل البلد".

واعتبر أن "المطلوب من الجيش استكمال خطته على كامل الأراضي اللبناني، لأن سحب السلاح وحصره بيد الدولة هو شرط نجاح أي اجتماعات أو وساطات ديبلوماسية".