تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد الحديث عن تغيير اسمها.. توضيح من مؤسسة القرض الحسن
Lebanon 24
17-12-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردت
جمعية مؤسسة القرض الحسن
على ما يتم تداوله في بعض
وسائل الإعلام
ووسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع تغيير اسم
جمعية القرض الحسن
، موضحة ان الجمعية لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي
اللبنانية
ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة.
واعتبرت الجمعية ان عمليات بيع وشراء
الذهب
نقدًا أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين المرجعية الإجراء، عبر مندوبين لها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجهات اللبنانية لم ترد على اقتراح حزب الله تغيير اسم "القرض الحسن" (الحدث)
Lebanon 24
الجهات اللبنانية لم ترد على اقتراح حزب الله تغيير اسم "القرض الحسن" (الحدث)
17/12/2025 14:10:25
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
17/12/2025 14:10:25
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
17/12/2025 14:10:25
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: أنصح حاكم مصرف لبنان بوقف الاجراءات المالية التي تضيق على "حزب الله" والقرض الحسن مؤسسة اجتماعية والكل يستفيد منه واميركا تريد الخراب لكل اللبنانيين
Lebanon 24
قاسم: أنصح حاكم مصرف لبنان بوقف الاجراءات المالية التي تضيق على "حزب الله" والقرض الحسن مؤسسة اجتماعية والكل يستفيد منه واميركا تريد الخراب لكل اللبنانيين
17/12/2025 14:10:25
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية مؤسسة القرض الحسن
مؤسسة القرض الحسن
جمعية القرض الحسن
وسائل الإعلام
اللبنانية
حسن على
لبنان
الذهب
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبو فاعور: غياب التسوية السياسية يهدد الانتخابات النيابية
Lebanon 24
أبو فاعور: غياب التسوية السياسية يهدد الانتخابات النيابية
07:00 | 2025-12-17
17/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
Lebanon 24
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
07:00 | 2025-12-17
17/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الخميس واقتراع المغتربين… مَنْ يعطّل ومَنْ يناور؟
Lebanon 24
جلسة الخميس واقتراع المغتربين… مَنْ يعطّل ومَنْ يناور؟
07:00 | 2025-12-17
17/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً
Lebanon 24
الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً
06:40 | 2025-12-17
17/12/2025 06:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات
Lebanon 24
كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات
06:36 | 2025-12-17
17/12/2025 06:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-12-17
أبو فاعور: غياب التسوية السياسية يهدد الانتخابات النيابية
07:00 | 2025-12-17
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
07:00 | 2025-12-17
جلسة الخميس واقتراع المغتربين… مَنْ يعطّل ومَنْ يناور؟
06:40 | 2025-12-17
الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً
06:36 | 2025-12-17
كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات
06:34 | 2025-12-17
قطع مئات أشجار اللوز في حدث بعلبك
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24