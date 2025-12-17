بالصور: إزالة المخالفات والبسطات غير المرخصة في طرابلس

تنفذ شرطة بلدية برئاسة النقيب ، وبمؤازرة قوة من دورية مشتركة ضمن حملة منظمة لإزالة المخالفات والبسطات غير المرخصة في مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وبحسب ما أفادت مصادر ميدانية تشمل الحملة عدداً من المناطق الحيوية، أبرزها منطقة ، ، ، منطقة الضم والفرز، وصولاً إلى مستديرة السلام، وذلك في إطار تنظيم الأملاك العامة والتخفيف من الازدحام والحفاظ على السلامة العامة.



وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط المخالفات داعية المواطنين وأصحاب البسطات إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.





