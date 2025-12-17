تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور: إزالة المخالفات والبسطات غير المرخصة في طرابلس
Lebanon 24
17-12-2025
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنفذ شرطة بلدية
طرابلس
برئاسة
قائد الشرطة
النقيب
صلاح الدين
الأيوبي
، وبمؤازرة قوة من
قوى الأمن الداخلي
دورية مشتركة ضمن حملة منظمة لإزالة المخالفات والبسطات غير المرخصة في مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وبحسب ما أفادت مصادر ميدانية تشمل الحملة عدداً من المناطق الحيوية، أبرزها منطقة
البحصاص
،
ساحة النور
،
النيني
، منطقة الضم والفرز، وصولاً إلى مستديرة السلام، وذلك في إطار تنظيم الأملاك العامة والتخفيف من الازدحام والحفاظ على السلامة العامة.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط المخالفات داعية المواطنين وأصحاب البسطات إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرافعي.. متابعة ملف الأكشاك والبسطات المخالفة في الشمال
Lebanon 24
الرافعي.. متابعة ملف الأكشاك والبسطات المخالفة في الشمال
17/12/2025 14:10:32
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إزالة أكشاك مخالفة على أوتوستراد الميناءـ بيروت
Lebanon 24
بالصور: إزالة أكشاك مخالفة على أوتوستراد الميناءـ بيروت
17/12/2025 14:10:32
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
Lebanon 24
بلدية طرابلس تواصل حملتها الليلية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة
17/12/2025 14:10:32
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة بلدية صيدا تُواصل إزالة المخالفات والتعديات
Lebanon 24
شرطة بلدية صيدا تُواصل إزالة المخالفات والتعديات
17/12/2025 14:10:32
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
قائد الشرطة
صلاح الدين
ساحة النور
لبنان 24
الأيوبي
البحصاص
النيني
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبو فاعور: غياب التسوية السياسية يهدد الانتخابات النيابية
Lebanon 24
أبو فاعور: غياب التسوية السياسية يهدد الانتخابات النيابية
07:00 | 2025-12-17
17/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
Lebanon 24
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
07:00 | 2025-12-17
17/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الخميس واقتراع المغتربين… مَنْ يعطّل ومَنْ يناور؟
Lebanon 24
جلسة الخميس واقتراع المغتربين… مَنْ يعطّل ومَنْ يناور؟
07:00 | 2025-12-17
17/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً
Lebanon 24
الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً
06:40 | 2025-12-17
17/12/2025 06:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات
Lebanon 24
كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات
06:36 | 2025-12-17
17/12/2025 06:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-12-17
أبو فاعور: غياب التسوية السياسية يهدد الانتخابات النيابية
07:00 | 2025-12-17
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
07:00 | 2025-12-17
جلسة الخميس واقتراع المغتربين… مَنْ يعطّل ومَنْ يناور؟
06:40 | 2025-12-17
الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً
06:36 | 2025-12-17
كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات
06:34 | 2025-12-17
قطع مئات أشجار اللوز في حدث بعلبك
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 14:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24