Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد الأمطار وتدني درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:16
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقّرا وباردا نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم غد الخميس حيث تبدأ الحرارة بالإرتفاع لتلامس معدلاتها الموسمية.

وحذرت المصلحة من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٣٠٠م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى 

طقس الأيام المقبلة:
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، وسيطرة الأجواء الباردة خلال الليل لذا نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال اليل وساعات الصباح الأولى .

الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .

الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها النهارية .

السبت:  
غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.


الحرارة إلى إرتفاع... كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة؟
درجات الحرارة مرتفعة.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
تغييرات مرتقبة بدرجات الحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
أمطار وحرارة منخفضة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
الحوض الشرقي

لبنان وا

لبنان

