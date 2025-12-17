يستعد حشد من المودعين لتنفيذ تظاهرة مركزية في للمطالبة باسترداد أموالهم، وذلك بعد مرور 6 سنوات على الأزمة المالية التي شهدها .

لكن في المقابل، تقول المعلومات إن هناك تفاوتاً في الآراء بين عدد من المودعين المعنيين بمتابعة التحركات وتنظيمها، حول جدوى التظاهرة المتوقعة ومدى مشاركة المودعين فيها.

وتتساءل مصادر متابعة عن العدد الذي قد يشارك في أي تحرك، خصوصاً أن أطرافاً كثيرة من المودعين تراجعت مشاركتها، وبالتالي باتت التحركات ضعيفة نسبياً وغير مؤثرة.

وتراهن المصادر على إعطاء زخم جديد للتحركات الخاصة بالمودعين خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتشكيل حالة ضغط كبيرة في الشارع تزامناً مع طروحات حكومية تخص أموال المودعين، بينما هؤلاء لا يقبلون بها.





