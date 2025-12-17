قبلان حذر من إعدام التعليم الرسمي

أصدر المفتي البيان التالي:

لأنّ القضية فعالية الدولة والأجيال أقول للحكومة اللبنانية وأعضائها: أنقذوا المدرسة الرسمية قبل فوات الأوان"، محذرا من" إعدام التعليم الرسمي لأنه إعدام لصميم بنية ".

واكد ان "لا قيمة للمدرسة الرسمية بلا تأمين أساتذتها وطواقمها من قدرات وضمانات تليق بأكبر قوة ضالعة بالبنية العلمية الوطنية"، وقال:" ان أعذار الحكومة مرفوضة ومكشوفة، ونحن ننحاز بشدة لمصلحة روابط التعليم الرسمي ومع أي إضراب تدعو إليه".

وعن جلسات المجلس النيابي قال: " يعمل لمصلحة لبنان فيما البعض الآخر تدفعه مصلحته الحزبية الضيقة لمقاطعة مجلس النواب، وإغاثة الشعب اللبناني وضمان شؤونه الحياتية"، وشدد على انه" يفترض دعم المجلس النيابي لا مقاطعته"، معتبرا ان" يحميها مجلس نيابي صارم بمصالح الشعب اللبناني بعيداً من مصالح الزواريب التي يتعيّش عليها بعض المهووسين بعدد المقاعد والأصوات".