Najib Mikati
لبنان

قبلان حذر من إعدام التعليم الرسمي

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:34
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

لأنّ القضية فعالية الدولة والأجيال اللبنانية أقول للحكومة اللبنانية وأعضائها: أنقذوا المدرسة الرسمية قبل فوات الأوان"، محذرا من" إعدام التعليم الرسمي لأنه إعدام لصميم بنية لبنان".

 

واكد ان "لا قيمة للمدرسة الرسمية بلا تأمين أساتذتها وطواقمها من قدرات وضمانات تليق بأكبر قوة ضالعة بالبنية العلمية الوطنية"، وقال:" ان أعذار الحكومة مرفوضة ومكشوفة، ونحن ننحاز بشدة لمصلحة روابط التعليم الرسمي ومع أي إضراب تدعو إليه".

 

وعن جلسات المجلس النيابي قال: "الرئيس نبيه بري يعمل لمصلحة لبنان العليا فيما البعض الآخر تدفعه مصلحته الحزبية الضيقة لمقاطعة مجلس النواب، وإغاثة الشعب اللبناني وضمان شؤونه الحياتية"، وشدد على انه" يفترض دعم المجلس النيابي لا مقاطعته"، معتبرا ان"المصالح الوطنية يحميها مجلس نيابي صارم بمصالح الشعب اللبناني بعيداً من مصالح الزواريب التي يتعيّش عليها بعض المهووسين بعدد المقاعد والأصوات".

 

 

