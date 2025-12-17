غارة سبلين.. رسالة إلى جنبلاط؟

توقفت أوساط سياسية وأمنية عند الغارة التي استهدفت طريق عام بلدة - إقليم الخروب، حيث طالت مركبة وأدت الى استشهاد شخص وجرح آخرين.المصادر قالت إن هذه الغارة تشير إلى أن باتت تعتدي على المناطق الآمنة تماماً والتي لا تمثل بيئة حاضنة لـ" "، موضحة أن ما حصل، يكشف عن تصعيد فعلي بدأ بشكل تدريجي وهذه رسالة خطيرة.وقالت المصادر إن النقطة التي طالتها الغارة تعتبر مركزية جداً، وبالتالي تهدد إقليم الخروب بأسره، إذ أن هذه الطريق يسلكها وزراء ونواب وقضاة ورجال أمن من الإقليم كونها الممر لهم، ما يعني أن الاستهداف يطال عمق منطقة تتمثل بنسبة كبيرة في .أيضاً، ذكرت المصادر أن منطقة سبلين فيها خصوصية سياسية بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي، إذ تعتبر منطقة ذات أهمية بالنسبة للرئيس السابق لـ"التقدمي" . وبالتالي، ترجح المصادر أن يكون في الاستهداف رسالة إلى الذي أدلى بمواقف مؤخراً تحمل غزلاً لـ"حزب الله".