جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

غارة سبلين.. رسالة إلى جنبلاط؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 04:45
توقفت أوساط سياسية وأمنية عند الغارة الإسرائيلية التي استهدفت طريق عام بلدة سبلين - إقليم الخروب، حيث طالت مركبة وأدت الى استشهاد شخص وجرح آخرين.
المصادر قالت إن هذه الغارة تشير إلى أن إسرائيل باتت تعتدي على المناطق الآمنة تماماً والتي لا تمثل بيئة حاضنة لـ"حزب الله"، موضحة أن ما حصل، يكشف عن تصعيد فعلي بدأ بشكل تدريجي وهذه رسالة خطيرة.
وقالت المصادر إن النقطة التي طالتها الغارة تعتبر مركزية جداً، وبالتالي تهدد إقليم الخروب بأسره، إذ أن هذه الطريق يسلكها وزراء ونواب وقضاة ورجال أمن من الإقليم كونها الممر الرئيسي لهم، ما يعني أن الاستهداف يطال عمق منطقة تتمثل بنسبة كبيرة في الدولة اللبنانية.
أيضاً، ذكرت المصادر أن منطقة سبلين فيها خصوصية سياسية بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي، إذ تعتبر منطقة ذات أهمية بالنسبة للرئيس السابق لـ"التقدمي" وليد جنبلاط. وبالتالي، ترجح المصادر أن يكون في الاستهداف رسالة إلى جنبلاط الذي أدلى بمواقف مؤخراً تحمل غزلاً لـ"حزب الله".
 
المصدر: لبنان 24
ماجد ترو: العدوان الإسرائيلي على سبلين رسالة خطيرة تطال المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة وقوع "غارة سبلين".. شاهدوه
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "غارة سبلين".. بيان من وزارة الصحة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24

"خاص لبنان24"

Lebanon24
09:49 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:34 | 2025-12-17
Lebanon24
09:31 | 2025-12-17
Lebanon24
09:30 | 2025-12-17
Lebanon24
09:24 | 2025-12-17
