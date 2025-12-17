تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
انتخاب مجلس جديد لنقابة اتحاد الناشرين برئاسة نبيل عبد الحق

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:46
 جرت انتخابات نقابة اتحاد الناشرين في لبنان في مركز النقابة، بحضور مندوبين عن وزارة العمل. وقد فازت اللائحة بالتزكية، بعد انسحاب أربعة مرشحين.

 

وعلى إثر ذلك، عقد مجلس الإدارة جلسة جرى خلالها انتخاب نبيل عبد الحق رئيسًا للنقابة، وتوزّعت المناصب على الشكل الآتي:

 

نبيل عبد الحق: رئيسًا

نبيل مروة: نائبًا للرئيس

محمد خالد الطباع: أمينًا للسر

بيار صايغ: أمينًا للصندوق

 

وضمّ المجلس الأعضاء الاستشاريين: بشار شبارو، إميل تيان، أحمد أنيس الشيخ سعد، مارون نعمة، نبيهة محيدلي، محمد هادي، وحسن ياغي، فيما عُيّن خالد دعيبس عضوًا سابعًا لمدة سنتين.

 

 

مواضيع ذات صلة
انتخاب 6 اعضاء منتهية ولايتهم في مجلس نقابة مصممي الغرافيك
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تجاوزت حتى الآن الـ 60% (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الانتخابات.. مجلس نقابة المحامين يعقد جلسة برئاسة مرتينوس
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق صناديق الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24

