انتخاب مجلس جديد لنقابة اتحاد الناشرين برئاسة نبيل عبد الحق

جرت انتخابات نقابة اتحاد الناشرين في لبنان في مركز النقابة، بحضور مندوبين عن وزارة العمل. وقد فازت اللائحة بالتزكية، بعد انسحاب أربعة مرشحين.
وعلى إثر ذلك، عقد مجلس الإدارة جلسة جرى خلالها انتخاب نبيل عبد الحق رئيسًا للنقابة، وتوزّعت المناصب على الشكل الآتي:
– نبيل عبد الحق: رئيسًا
– نبيل مروة: نائبًا للرئيس
– محمد خالد الطباع: أمينًا للسر
– بيار صايغ: أمينًا للصندوق
وضمّ المجلس الأعضاء الاستشاريين: بشار شبارو، إميل تيان، أحمد أنيس الشيخ سعد، مارون نعمة، نبيهة محيدلي، محمد هادي، وحسن ياغي، فيما عُيّن خالد دعيبس عضوًا سابعًا لمدة سنتين.