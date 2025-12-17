انتخاب مجلس جديد لنقابة اتحاد الناشرين برئاسة نبيل عبد الحق

جرت انتخابات نقابة اتحاد الناشرين في في ، بحضور مندوبين عن . وقد فازت اللائحة بالتزكية، بعد انسحاب أربعة مرشحين.

وعلى إثر ذلك، عقد جلسة جرى خلالها انتخاب نبيل رئيسًا للنقابة، وتوزّعت المناصب على الشكل الآتي:

– الحق: رئيسًا

– نبيل مروة: نائبًا للرئيس

– الطباع: أمينًا للسر

– صايغ: أمينًا للصندوق

وضمّ المجلس الأعضاء الاستشاريين: بشار شبارو، إميل تيان، أحمد أنيس الشيخ سعد، مارون نعمة، نبيهة محيدلي، محمد هادي، وحسن ياغي، فيما عُيّن خالد عضوًا سابعًا لمدة سنتين.