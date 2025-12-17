"المستقبل": العلاقة مع النائب أحمد الخير ثابتة

صدر عن في “ المستقبل” البيان الآتي:

"دأبت مواقع ومنصات إلكترونية في الآونة الأخيرة على نشر ومضلّلة عن العلاقة بين "تيار " والنائب ، خلافاً للواقع.

تؤكّد هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" أن كل ما يُنشر في هذا السياق لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن العلاقة مع النائب أحمد الخير، علاقة ثابتة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتواصل الدائم، تحت سقف مصلحة وأهلها، ولا مكان فيها لأي خلافات أو صراعات يختلقها البعض، أو حتى لمواقف تُنسب إلى قيادات في ، ولا تعبّر عن توجهاته، ولا عن طبيعة علاقاته السياسية".