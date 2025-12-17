"المستقبل": العلاقة مع النائب أحمد الخير ثابتة

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في “تيار المستقبل” البيان الآتي:
"دأبت مواقع ومنصات إلكترونية في الآونة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة ومضلّلة عن العلاقة بين "تيار المستقبل" والنائب أحمد الخير، خلافاً للواقع.
تؤكّد هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" أن كل ما يُنشر في هذا السياق لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن العلاقة مع النائب أحمد الخير، علاقة ثابتة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتواصل الدائم، تحت سقف مصلحة المنية وأهلها، ولا مكان فيها لأي خلافات أو صراعات يختلقها البعض، أو حتى لمواقف تُنسب إلى قيادات في التيار، ولا تعبّر عن توجهاته، ولا عن طبيعة علاقاته السياسية".