Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رئيس وزراء مصر يرفع سقف الخطاب ضد حزب الله

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 05:05
أشارت مصادر اعلامية متابعة الى ان رئيس الوزراء المصري  مصطفى مدبولي سيحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله وسلاحه في زيارته الى بيروت.
وبحسب المصادر فان نقمة تسود الطبقة السياسية المصرية، ضد حزب الله، لا سيما بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والتعامل السلبي من حزب الله مع المبادرة التي طرحها، على الرغم من كل ما اشيع من ايجابيات في هذا الاطار، ما دفع مصر الى تغيير لهجتها تجاه الحزب ليصبح اكثر تناغما مع موقف الدول المعنية من هذا الموضوع.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

بدر عبد العاطي

وزير الخارجية

مصطفى مدبولي

عبد العاطي

حزب الله

مصطفى م

المصرية

بيروت

"خاص لبنان24"

