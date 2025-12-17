رئيس وزراء مصر يرفع سقف الخطاب ضد حزب الله

أشارت مصادر اعلامية متابعة الى ان رئيس الوزراء المصري سيحمل خطاباً عالي السقف ضد وسلاحه في زيارته الى .وبحسب المصادر فان نقمة تسود الطبقة السياسية ، ضد حزب الله، لا سيما بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها المصري ، والتعامل السلبي من حزب الله مع المبادرة التي طرحها، على الرغم من كل ما اشيع من ايجابيات في هذا الاطار، ما دفع مصر الى تغيير لهجتها تجاه الحزب ليصبح اكثر تناغما مع موقف الدول المعنية من هذا الموضوع.