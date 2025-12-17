تجّار الشمال يطالبون وزارة الطاقة برؤية واضحة وجدول زمني للتغذية الكهربائية

اكدت جمعية" تجّار "في بيان، " حرصها على التعاون مع والوزارات المعنية، لما فيه مصلحة ودعم القطاعات المنتجة".

ورأت " ضرورة بعد مرور فترة على تشكيل الحكومة إطلاق خطط عمل واضحة للمرحلة المقبلة ، لا سيما في الملفات الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين واستمرارية المؤسسات ، وفي مقدّمها ملف الكهرباء" .

واشارت إلى أنّ" القطاعات التجارية والخدماتية في مدينة تحتاج إلى رؤية واضحة من حول واقع التغذية الكهربائية ، وجدول زمني يساعد المؤسسات على تنظيم أعمالها والاستمرار في ظل الظروف الصعبة ".

ودعت" وزارة الطاقة إلى توضيح خطتها في ملف الكهرباء ، وفتح قنوات تواصل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية ، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحركة الاقتصادية في ".

