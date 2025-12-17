تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تجّار الشمال يطالبون وزارة الطاقة برؤية واضحة وجدول زمني للتغذية الكهربائية
Lebanon 24
17-12-2025
|
05:38
photos
اكدت جمعية" تجّار
لبنان
الشمالي
"في بيان، " حرصها على التعاون مع
الحكومة اللبنانية
والوزارات المعنية، لما فيه مصلحة
الاقتصاد الوطني
ودعم القطاعات المنتجة".
ورأت " ضرورة بعد مرور فترة على تشكيل الحكومة إطلاق خطط عمل واضحة للمرحلة المقبلة ، لا سيما في الملفات الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين واستمرارية المؤسسات ، وفي مقدّمها ملف الكهرباء" .
واشارت إلى أنّ" القطاعات التجارية والخدماتية في مدينة
طرابلس
الفيحاء
تحتاج إلى رؤية واضحة من
وزارة الطاقة
حول واقع التغذية الكهربائية ، وجدول زمني يساعد المؤسسات على تنظيم أعمالها والاستمرار في ظل الظروف الصعبة ".
ودعت" وزارة الطاقة إلى توضيح خطتها في ملف الكهرباء ، وفتح قنوات تواصل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية ، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحركة الاقتصادية في
الشمال
".
