Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

تجّار الشمال يطالبون وزارة الطاقة برؤية واضحة وجدول زمني للتغذية الكهربائية

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:38
اكدت  جمعية" تجّار لبنان الشمالي"في بيان، " حرصها على التعاون مع الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات المنتجة".
 ورأت " ضرورة بعد مرور فترة على تشكيل الحكومة إطلاق خطط عمل واضحة للمرحلة المقبلة ، لا سيما في الملفات الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين واستمرارية المؤسسات ، وفي مقدّمها ملف الكهرباء" .
 واشارت إلى أنّ" القطاعات التجارية والخدماتية في مدينة طرابلس الفيحاء تحتاج إلى رؤية واضحة من وزارة الطاقة حول واقع التغذية الكهربائية ، وجدول زمني يساعد المؤسسات على تنظيم أعمالها والاستمرار في ظل الظروف الصعبة ".
 ودعت" وزارة الطاقة إلى توضيح خطتها في ملف الكهرباء ، وفتح قنوات تواصل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية ، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحركة الاقتصادية في الشمال".
لبنان

إقتصاد

الحكومة اللبنانية

الاقتصاد الوطني

وزارة الطاقة

اللبنانية

الفيحاء

الشمالي

طرابلس

الشمال

Lebanon24
09:49 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:34 | 2025-12-17
Lebanon24
09:31 | 2025-12-17
Lebanon24
09:30 | 2025-12-17
Lebanon24
09:24 | 2025-12-17
