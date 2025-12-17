تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روابط التعليم الرسمي في الشمال تنفذ اعتصاماً أمام مالية طرابلس

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:49
A-
A+

Doc-P-1456441-639015726820552496.png
Doc-P-1456441-639015726820552496.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت روابط التعليم الرسمي في الشمال إعتصاماً أمام مالية طرابلس، رفضاً "لأوضاعهم المعيشية الصعبة بعد تدهور رواتبهم مقابل التضخم الحاصل"، وطالبوا بـ"زيادة الرواتب 37 ضعفاً ، وضم كل التقديمات على الراتب الأساسي وزيادة أجر ساعة الأستاذ المتعاقد" . 

وقال مقرر فرع الشمال في رابطة التعليم الأساسي سعدالله بيضا:"بعد إنهيار الأوضاع الإجتماعية فإن مطالبنا واحدة وقد عرضناها على الكتل النيابية والوزراء ، الجميع أبدى التجاوب مع المطالب والتي تتلخص بزيادة 12 ضعفاً كوننا نتقاضى اليوم 25 ضعفا والتي هي 13 على الرواتب و12 مثابرة ، بمعنى وضع هذه الزيادة في صلب الراتب بغية الوصول إلى 49% مما كنا نتقاضاه في العام 2019"، ولفت  الى ان "خلاصنا بسلسلة الرتب والرواتب، ولكن حالياً نطالب ما بالإمكان لكن وزارة المالية تحججت بعدم وجود الأموال لديها وما من زيادات لهذا العام"، مؤكدا ان " الإضراب ليس غاية انما وسيلة للتعبير عن وجعنا".

ثم تحدث عضو الهيئة الإدارية لرابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الأساسي الدكتور موسى حنا وقال:"نحن شركاء مع الأساتذة في الخدمة وتربطنا هيئة تنسيق على صعيد لبنان ، يكفي تجاهلاً لأوضاع المعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين أيضاً، هدفنا عودة رواتبنا لعشية 2019 عشية الأزمة الإقتصادية المالية والنقدية وإنعكاسها على وضعنا الإجتماعي المادي والصحي والذي هو ما أحوج ما نتوق إليه. كمتقاعد أطالب الدولة بالحصول على 85% من كل ما يحصل عليه الزملاء في الخدمة، ودعم تعاونية موظفي الدولة للقيام بدورها حفاظاً على صحتنا".

وفي الهرمل - نفذت روابط التعليم الرسمي (مهني – ثانوي – اساسي في الهرمل مثبتين وتعاقد) اعتصاما امام السرايا، تحدث في خلاله ممثل رابطة التعليم المهني  محمد شمص وطالب بـ"اقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي،  مضاعفة الرواتب 37 ضعفاً ابتداء من 1-1-2026، ضم  العطاءات الى صلب الراتب،   الاقرار الفوري والكامل لحق التثبيت في الملاك لجميع الاساتذة النتعاقدين اضافة الى  تنفيذ ما تم اقراراه سابقا حول دفع بدل النقل بشكل عادل وفعال". 
(الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: للمشاركة في اعتصام القطاع العام غداً
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي يستقبل روابط التعليم الرسمي: إنصاف العاملين أولوية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24

تعاونية موظفي الدولة

التعليم الأساسي

الوكالة الوطنية

الهيئة الإدارية

وزارة المالية

رابطة التعليم

هيئة تنسيق

الهرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:34 | 2025-12-17
Lebanon24
09:31 | 2025-12-17
Lebanon24
09:30 | 2025-12-17
Lebanon24
09:24 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24