رابطة الأساتذة المتقاعدين: إهمال الجامعة يهدد مستقبلها ويضرب سمعتها

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:52
رأت رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية في بيان أن "انتهاج السلطة سياسة المماطلة والتسويف والوعود الفارغة دفع اهل الجامعة إلى رفع الصوت والمطالبة بالحقوق المشروعة التي من شأنها تسيير الجامعة الام". وأثنت على "تحرك الهيئة التنفيذية ولجنة الأساتذة المتعاقدين"، معلنة أنها "تقف بحزم إلى جانبهم في الاضراب التحذيري يومي 18 الحالي و 19 منه".

واعتبرت أن "تهميش الجامعة  وعدم الاكتراث إلى مقومات صمودها يدفعان أهلها إلى السلبية، مجلس الجامعة معطل ، تفرغ الأساتذة مرهون بالتسويات الطائفية ، صندوق التعاضد يعمل بعدد قليل من الموظفين".

وأوضحت أن "إضراب اهل الجامعة تحذيري وهم يأملون عدم الوصول إلى الاضراب المفتوح"، وتوجهت إلى المسؤولين بالقول: "اعلموا  انكم بالمماطلة والتسويف والهروب من المسؤولية ستضربون الجامعة الأم، جامعتكم".
مواضيع ذات صلة
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعلنت تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تنتقد الإضراب الأحادي وتطالب بحقوق المتعاقدين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة للوزيرة كرامي: إنجاز ملف التفرّغ أولوية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين: الخميس يوم دراسي عادي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة الأساتذة المتقاعدين

لجنة الأساتذة المتعاقدين

الجامعة اللبنانية في

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

رابطة الأساتذة

لجنة الأساتذة

مجلس الجامعة

