رابطة الأساتذة المتقاعدين: إهمال الجامعة يهدد مستقبلها ويضرب سمعتها

رأت في بيان أن "انتهاج السلطة سياسة المماطلة والتسويف والوعود الفارغة دفع اهل الجامعة إلى رفع الصوت والمطالبة بالحقوق المشروعة التي من شأنها تسيير الجامعة الام". وأثنت على "تحرك الهيئة التنفيذية ولجنة الأساتذة المتعاقدين"، معلنة أنها "تقف بحزم إلى جانبهم في الاضراب التحذيري يومي 18 الحالي و 19 منه".



واعتبرت أن "تهميش الجامعة وعدم الاكتراث إلى مقومات صمودها يدفعان أهلها إلى السلبية، معطل ، تفرغ الأساتذة مرهون بالتسويات الطائفية ، صندوق التعاضد يعمل بعدد قليل من الموظفين".



وأوضحت أن "إضراب اهل الجامعة تحذيري وهم يأملون عدم الوصول إلى الاضراب المفتوح"، وتوجهت إلى المسؤولين بالقول: "اعلموا انكم بالمماطلة والتسويف والهروب من المسؤولية ستضربون الجامعة الأم، جامعتكم".

