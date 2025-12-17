بالصور... إحباط تهريب قذائف من سوريا إلى لبنان

أفادت الداخلية أن في في محافظة ريف أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة باتجاه الأراضي .

ووفقاً لوزارة الداخلية، تبيّن أن الشحنة تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي" مُخبأة بطريقة منظمة تمهيدًا لتهريبها عبر الحدود.

وصُودرت المضبوطات ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.