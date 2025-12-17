تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بالصور... إحباط تهريب قذائف من سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:53
أفادت الداخلية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة باتجاه الأراضي اللبنانية
 
ووفقاً لوزارة الداخلية، تبيّن أن الشحنة تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي" مُخبأة بطريقة منظمة تمهيدًا لتهريبها عبر الحدود. 
 
وصُودرت المضبوطات ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
Image
 
Image
 
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من منطقة جبل الشيخ في سوريا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إحباط عملية تهريب كوكايين من أفريقيا إلى لبنان عبر سوريا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الشحنة من لبنان... إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24

