الحوت يقترح إلغاء شهادة البريفيه واستبدالها بإفادة إتمام التعليم الأساسي

كتب عبر حسابه على منصة "أكس": "باعتبار أن امتحان الشهادة المتوسطة قد تحول في السنوات الماضية الى امتحان شكلي لا يعكس بالضرورة مستوى الكفايات المطلوبة، ومن أجل تعزيز العدالة التربوية وتخفيف الهدر المالي والاداري، وبهدف الانتقال الى منظومة تقييم وطنية حديثة قائمة على الكفايات والمعايير، تقدمت الى المجلس النيابي باقتراح قانون لالغاء شهادة المرحلة المتوسطة (البريفيه) واستبدالها ب "افادة اتمام " تصدر عن وزارة التربية وتتمتع بالقوة القانونية ذاتها بما يكفل لحاملها حقوق متابعة التعليم الثانوي والمهني والاتحاق بالوظائف التي كانت تتطلب هذه الشهادة".

