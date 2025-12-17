"المواجهة حتميّة"... ماذا قالت صحيفة عن الحرب المُقبلة بين "حزب الله" وإسرائيل؟

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة كشفت أنّ " تستعدّ لمُواجهة عسكرية جديدة مع " "، مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال ترى إمكانية منع التصعيد".



وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإن "المواجهة مع "حزب الله" باتت حتمية لأنّ "الحزب" يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع".

وأضافت أنّ "إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش لا يقوم بالمهمة المطلوبة"، وأشارت إلى "تراجع الدعم الأميركي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضدّ "حزب الله" في هذه المرحلة".



وبحسب الصحيفة، حدّدت إسرائيل نهاية الشهر الجاري موعداً لاستكمال نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني وهو الموعد الذي من المقرر أن يلتقي فيه نتانياهو مع الرئيس الأميركي في فلوريدا يوم 29 كانون الأول.



وأضافت الصحيفة: "ظهرت بوادر عملية إسرائيلية محتملة في ، والتي يحث الجيش القيادة السياسية على الموافقة عليها، الشهر الماضي مع اغتيال القائد العسكري البارز لحزب الله هيثم علي طبطبائي، إلا أن "الحزب" اختار الاستمرار في ضبط النفس، ممتنعاً حتى عن إطلاق قذيفة هاون واحدة رداً على اغتيال قائده العسكري، وهي سياسة احتواء كانت أكثر شيوعاً في السنوات السابقة لدى إسرائيل".



وتابعت: لكن من غير المرجح أن يستمر هذا الضبط في حال تصعيد شامل. ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يرد حزب الله بوابل منسق من مئات الصواريخ والقذائف المتفجرة والطائرات المسيّرة على مدى عدة أيام". (الامارات 24)