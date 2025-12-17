تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إيقاف شخص لقطع أشجار الكينا المعمّرة على مجرى نهر الليطاني في أرزي

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:21
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج عملة مزيّفة في بلدة عين قنيا- حاصبيا من فئة الـ/100/$ على المحال التجارية.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات التي قامت بها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجده، حيث رصدته إحدى الدّوريّات وعملت على توقيفه، وضبطت بحوزته مبلغ /500/ دولار أميركي مزيّف، وهو المدعو:

-س. غ. (مواليد ٢٠٠8، لبناني)


وفي سياق متّصل،

توافرت معلومات لدى المفرزة حول قيام أحد الأشخاص بقطع أشجار الكينا المعمّرة على مجرى نهر الليطاني في الأملاك العامة لبلدة أرزي، حيث وبنتيجة المتابعة، أوقفته إحدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب بالجرم المشهود أثناء محاولته قطع الأشجار في البلدة المذكورة، ويدعى:

– و. أ. (مواليد عام 1994، لبناني)

وبتفتيش بؤرة عائدة له في المنطقة ذاتها، تم العثور على كمية من أشجار الكينا مقسّمة إلى أجزاء صغيرة، جرى ضبطها.

أودعا مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
