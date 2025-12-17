دهم مستودع في البقاع بعد ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وآلة تزوير (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:"توافرت معطيات لدى حول قيام أشخاص مجهولين ببيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصّلاحية، مخزّنة داخل أحد المستودعات في .



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد مكان المستودع الذي تبيّن أنه يقع في بلدة بر الياس، ويستثمره كل من السّورييَن:



-م. ح. (مواليد عام ١٩٩٦)



-ع. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱)



أعطيت الأوامر للعمل على دهم المستودع وتوقيف المتورطين، بالتنسيق مع .



بتاريخ 15-12-2025، وبعد مراقبة مستمرّة للمستودع المذكور، نفّذت قوّة من الشّعبة مداهمة خاطفة وأوقفت المشتبه فيهما المذكورَين وضبطت عدّة أطنان من المواد الغذائيّة منتهية الصّلاحيّة (طحين، مكسّرات، سكاكر للأطفال، بهارات مختلفة، رب البندورة، وغيرها من المواد). كما تمّ ضبط آلة لتزوير تواريخ صلاحيّة المواد الفاسدة أو منتهية الصّلاحيّة.



سُلّم الموقوفان مع البضائع المضبوطة إلى دوريّة من الضابطة الجمركيّة، وتمّ ختم المستودع بالشّمع الأحمر لحين إجراء الكشف عليه من قبل ممثلين عن وزارتي الصّحة والاقتصاد".

