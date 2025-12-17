تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دهم مستودع في البقاع بعد ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وآلة تزوير (صورة)
Lebanon 24
17-12-2025
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ الآتي:"توافرت معطيات لدى
شعبة المعلومات
حول قيام أشخاص مجهولين ببيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصّلاحية، مخزّنة داخل أحد المستودعات في
منطقة البقاع
.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد مكان المستودع الذي تبيّن أنه يقع في بلدة بر الياس، ويستثمره كل من السّورييَن:
-م. ح. (مواليد عام ١٩٩٦)
-ع. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱)
أعطيت الأوامر للعمل على دهم المستودع وتوقيف المتورطين، بالتنسيق مع
القضاء
.
بتاريخ 15-12-2025، وبعد مراقبة مستمرّة للمستودع المذكور، نفّذت قوّة من الشّعبة مداهمة خاطفة وأوقفت المشتبه فيهما المذكورَين وضبطت عدّة أطنان من المواد الغذائيّة منتهية الصّلاحيّة (طحين، مكسّرات، سكاكر للأطفال، بهارات مختلفة، رب البندورة، وغيرها من المواد). كما تمّ ضبط آلة لتزوير تواريخ صلاحيّة المواد الفاسدة أو منتهية الصّلاحيّة.
سُلّم الموقوفان مع البضائع المضبوطة إلى دوريّة من الضابطة الجمركيّة، وتمّ ختم المستودع بالشّمع الأحمر لحين إجراء الكشف عليه من قبل ممثلين عن وزارتي الصّحة والاقتصاد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"زعتر مخلوط بالنشارة".. مديرية الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (فيديو)
Lebanon 24
"زعتر مخلوط بالنشارة".. مديرية الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (فيديو)
17/12/2025 16:56:28
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مهربة ومنتهية الصلاحية.. ضبط كمية كبيرة من مرقة الدجاج (صورة)
Lebanon 24
مهربة ومنتهية الصلاحية.. ضبط كمية كبيرة من مرقة الدجاج (صورة)
17/12/2025 16:56:28
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل صيدلية في لبنان.. أدوية منتهية الصلاحية
Lebanon 24
داخل صيدلية في لبنان.. أدوية منتهية الصلاحية
17/12/2025 16:56:28
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصيادلة توضح أسباب بقاء الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات
Lebanon 24
نقابة الصيادلة توضح أسباب بقاء الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات
17/12/2025 16:56:28
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
منطقة البقاع
البقاع
القضاء
العلا
عطية
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفد موظفي الإدارة العامة يلتقي البعريني
Lebanon 24
وفد موظفي الإدارة العامة يلتقي البعريني
09:49 | 2025-12-17
17/12/2025 09:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناية عز الدين: التغيير الحقيقي لقضايا المرأة يبدأ من التعليم والمناهج
Lebanon 24
عناية عز الدين: التغيير الحقيقي لقضايا المرأة يبدأ من التعليم والمناهج
09:34 | 2025-12-17
17/12/2025 09:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي: التحول الرقمي رافعة أساسية لإصلاح القطاع العام في لبنان
Lebanon 24
مكي: التحول الرقمي رافعة أساسية لإصلاح القطاع العام في لبنان
09:31 | 2025-12-17
17/12/2025 09:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يستعيد نشاطه ويوسّع سلة تقديماته
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يستعيد نشاطه ويوسّع سلة تقديماته
09:30 | 2025-12-17
17/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
10:03 | 2025-12-16
16/12/2025 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:49 | 2025-12-17
وفد موظفي الإدارة العامة يلتقي البعريني
09:45 | 2025-12-17
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:34 | 2025-12-17
عناية عز الدين: التغيير الحقيقي لقضايا المرأة يبدأ من التعليم والمناهج
09:31 | 2025-12-17
مكي: التحول الرقمي رافعة أساسية لإصلاح القطاع العام في لبنان
09:30 | 2025-12-17
الضمان الاجتماعي يستعيد نشاطه ويوسّع سلة تقديماته
09:24 | 2025-12-17
ماذا قرر تكتل "الاعتدال الوطني" بشأن جلسة الغد؟
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 16:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24