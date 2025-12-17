جعجع: بري يُحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات

كتب " " على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:

إنّ يحاول ابتزاز نواب في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل ، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر.

جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في النيابي.

وقال في تغريدة ثانية:

"إن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة ، بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة ان هناك قروضا من للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقا.

إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البند الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانيا إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانونا معتورا، أقر بشكل معتور، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور. إن من هو ضنين بمصالح الناس وبأوضاعهم المعيشية، عليه بالدرجة الأولى أن يضع يده مع الجميع لتقويم الأعوجاج الذي يسود إدارة المجلس النيابي في الوقت الحاضر".