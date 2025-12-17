تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

علامة: سنرفع تقرير اللجنة حول الانتخابات النيابية إلى رئيس المجلس قريبًا

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:33
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وبحضور الأعضاء.

وأوضح علامة بعد الجلسة:  اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين واستكملت درس مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة والذي يتناول موضوع الانتخابات النيابية"، وقال أن" اللجنة سبق وأن اجتمعت مع وزيري الداخلية والخارجية لوضع اللجنة بصورة الإجراءات والتقرير المتعلق بالدائرة 16 وكيفية توزيع المقاعد الستة في الخارج لرفعه الى مجلس الوزراء.  الا ان النصاب فقد في الجلسة الماضية واليوم نستكمل اللقاء الذي حصل الأسبوع الماضي.

اضاف:"وزيرا الداخلية والخارجية أوكلا لمسؤولين عندهم تقديم شرح حول التقرير، إلا أن اللجنة لم تحصل على نسخة منه ولم تُعرض عليها تفاصيل توزيع المقاعد".

وأشار علامة إلى أن "بعض الأعضاء من حزب القوات اللبنانية انسحبوا من الجلسة"، مشددًا على أن اللجنة كانت تتمنى استمرارهم لتسجيل اعتراضهم ومواصلة النقاش".

وأوضح أن الجو العام للجلسة كان طبيعيًا مع وجود اختلاف في وجهات النظر حول مشروع القانون الحالي والقانون المرسل من الحكومة"، مضيفًا أنه سيرفع تقريره بما تم مناقشته إلى رئيس مجلس النواب".
