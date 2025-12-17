كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات

صدر عن كرم البيان التالي:



"قال الزميل مجلس النواب الأستاذ : "إنّ المناكفات والتحدّي لا يؤدّيان إلى إجراء الانتخابات النيابية"، ورأى أنّه "لا يمكن إقرار قانون انتخاب من دون توافق".



بدوري ألفت انتباهه:"إن ما يؤدّي إلى إجراء الانتخابات، يا ، هو تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، والالتزام بالدستور والأعراف وموعد الانتخابات. وعند تعذّر التوافق يتمّ اللجوء إلى للمجلس النيابي للتصويت. وإلّا، ما هو دور الهيئة العامة؟".

