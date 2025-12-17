تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرم يرد على بو صعب: إجراء الانتخابات مرتبط بالالتزام بالدستور وليس بالمناكفات

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:36
A-
A+

Doc-P-1456466-639015755107183911.png
Doc-P-1456466-639015755107183911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب النائب الدكتور فادي كرم البيان التالي:

"قال الزميل نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إلياس بو صعب: "إنّ المناكفات والتحدّي لا يؤدّيان إلى إجراء الانتخابات النيابية"، ورأى أنّه "لا يمكن إقرار قانون انتخاب من دون توافق".

بدوري ألفت انتباهه:"إن ما يؤدّي إلى إجراء الانتخابات، يا دولة الرئيس، هو تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، والالتزام بالدستور والأعراف وموعد الانتخابات. وعند تعذّر التوافق يتمّ اللجوء إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت.  وإلّا، ما هو دور الهيئة العامة؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإيرانية: الدخول في مفاوضات نووية مرتبط بالطرف الآخر وليس نحن
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة التشريعية غدا في مهب التعطيل ومخاوف من اتفاق ضمني مرتبط بالانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

إلياس بو صعب

الدكتور فادي

دولة الرئيس

مكتب النائب

نائب رئيس

فادي كرم

يا دولة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:34 | 2025-12-17
Lebanon24
09:31 | 2025-12-17
Lebanon24
09:30 | 2025-12-17
Lebanon24
09:24 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24