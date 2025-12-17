تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحواط بعد لقائه الراعي: سلاح "الحزب" يجب أن يسلم للدولة ولبنان أولاً

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:40
A-
A+

Doc-P-1456469-639015757287421698.jpg
Doc-P-1456469-639015757287421698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي النائب زياد الحواط يرافقه السيدين فادي وباسم صفير . وتم عرض الأوضاع الراهنة. 

وقال الحواط بعد اللقاء:"تمنينا لسيدنا اعيادا مجيدة ومباركة، آملين مع ولادة السيد المسيح أن تكون ولادة لبنان الحقيقية،واليوم هناك اهتمام دولي كبير بلبنان إنما على الدولة والحكومة اللبنانية مواكبة هذا الاهتمام وأن يبقى لبنان من سلم أولوية العالم، ونعود ونضع البلد على السكة الصحيحة وهناك فرصة كبيرة جدا ويجب عدم اضاعتها".

اضاف:" الموضوع الأساسي، هو سلاح حزب الله على طاولة المفاوضات التي تحصل،وعلى الحزب أن يفهم أن المرحلة الجديدة يجب أن تكون مرحلة تواصل وإعادة وضع خريطة حقيقية وواضحة لتسليم هذا السلاح،ولا أفهم ماذا خدم هذا السلاح حزب الله حتى اليوم،لم يخدم الأرض والشعب وقيادات الحزب وعناصره ولم يحمهم وأيضا  ولم يحم الجنوب ، لا بل أتى باحتلال جديد على الجنوب، وبالتالي على الحزب أن يسلم سلاحه إلى الجيش وأن نقف جميعا وراء الجيش من أجل حماية لبنان".

أضاف :"ونسأل ما هي مهمة ودور هذا السلاح في شمال الليطاني، وإذا كان دوره في جنوب الليطاني حماية الحدود التي لم يستطعوا حمايتها ، وبالتالي احتل الإسرائيلي جنوب الليطاني، اذا شمال الليطاني لماذا؟. هذا السلاح هو لتقويض وترهيب اللبنانيين وكي "يعملوا" انتخابات في المناطق ولاخضاع باقي المكونات اللبنانية، وبالتالي على حزب الله ان يفهم أن هذا السلاح يجب أن يسلم إلى الدولة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وأن يصبح الحزب حزبا سياسيا كما باقي المكونات اللبنانية ويعتمد سياسة "لبنان أولا" وألا يكون مرتبطا بأجندة إيرانية لم تقدم للبنان ولحزب الله تحديدا إلا الويلات، وبالتالي يصبح كأي حزب مثل باقي الأحزاب ونتواصل معه كونه حزبا لبنانيا ".

وعن الجلسة التشريعية قال:" لم يعد في استطاعة الرئيس بري التعاطي بمزاجية وبالمصالح الشخصية،انه رئيس لمجلس النواب وليس رئيسا لحزب سياسي او لفريق أو لمحور ممانعة  معين ، واليوم طريقة تعاطي  الرئيس بري تخط فاضح للدستور وللنظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يلزمه، أولا  إدراج اقتراح القانون الموقع من قبل اكثرية أعضاء المجلس من أجل تعديل قانون الانتخابات وكان اقتراحا معجلا مكررا ولم يدرجه على أول جلسة من تاريخ تقديمه".

أضاف :"ثانيا الحكومة، قدمت مشروعا معجلا إلى المجلس النيابي ولم يدرجه ايضا لا بل أرسله إلى اللجان تحت "١١٠٠ صيغة"، إنما وحتى لو أرسله إلى اللجان هناك مهلة ال15 يوما من تاريخ ورود هذا المشروع القانوني المعجل إلى مجلس النواب حيث وصل بتاريخ ٢٨/١١ ، وبالتالي انتهت مهلة ال١٥ يوما والرئيس بري لم يدرجه على جلسة الهيئة العامة، وبالتالي فإنه يتعاطى بمزاجية وبمصلحة شخصية للمحور السياسي الذي ينتمي اليه".

وقال :"لذلك، ومن هذا الإطار قررنا مقاطعة جلسة يوم غد، لأنها تتضمن مخالفة قانونية كبيرة ودستورية واستخفاف بقرار اكثرية النواب والحكومة".

وردا على سؤال، قال :" لن نقبل بتأخير الانتخابات خمس دقائق، ونحن كفريق سياسي وكتكل الجمهورية القوية وكقوات لبنانية سنبقى على الضغط حتى النهاية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن نقول ما من داع للتأجيل لا روتينيا ولا غيره،واحترام المواعيد الدستورية هي من صلب الحياة السياسية الصحيحة في البلد".

وردا على سؤال حول ما اذا تم تأمين النصاب في جلسة يوم غد، قال الحواط  :"فليتحمل نواب الأمة المسؤلية وضرب الحياة الديمقراطية في البلد، ويتحمل النواب المشاركون مسؤولية عدم تصويت الاغتراب الذي هو شريك اساسي في الحياة السياسية  وغير السياسيةاللبنانية".

وكرر تأكيده ان" على النواب المشاركين في جلسة الغد أن يتحملوا أمام التاريخ مخالفات الرئيس بري ".

وردا على سؤال، قال:"صاحب الغبطة  قلق على الوضع اللبناني وهو حريص على إعادة بناء الدولة والثقة بالمجتمع الدولي بلبنان ،لأنه دون هذه الثقة فإن البلد الى الزوال ومشاكل متتالية لا تحصى ولا تعد ".

وختم الحواط :" ان اول خطوة في بناء الدولة الحقيقية هي تسليم سلاح حزب الله ، ثانيا البدء بالإصلاحات، وثالثا عودة ثقة اللبنانيين اولا بدولتهم وثانيا ثقة المجتمع الدولي والعربي بالدولة اللبنانية، وهذه مسلمات أساسية من أجل بناء الدولة .وسيدنا حريص على هذه المسلمات وعلى الحياة السياسية البرلمانيةالديموقراطية في البلد، وحريص أيضا على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها الحقيقية".

ومن زوار بكركي: وفد من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة الشيخ علي عاصي،فالمطران جوزيف نفاع والمونسنيور اسطفان فرنجيه. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: لا يوجد ربط بين تسليم سلاح الحزب وبين انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: إيران لا تزال ترسل السلاح والمال لحزب الله وستبقى تساعده الى آخر رمق
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: نزع سلاح "الحزب" مستمرّ بعد الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:34 | 2025-12-17
Lebanon24
09:31 | 2025-12-17
Lebanon24
09:30 | 2025-12-17
Lebanon24
09:24 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24