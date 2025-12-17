قطع مئات أشجار اللوز في حدث بعلبك

عمد مجهولون إلى قطع مئات أشجار اللوز في بلدة .



وخلّفت هذه الأعمال التخريبية أضراراً مادية كبيرة بحقّ أصحاب الأراضي والمزارعين، وقد أثارت إستياء وغضب الأهالي.



وطالب أهالي حدث والبلديات ، ووزير الزراعة ، ومحافظ بعلبك– ، بكشف الفاعلين ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الزراعية.



كما طالب الأهالي بتشديد الرقابة الأمنية، ولا سيّما خلال ساعات الليل، ومنع تكرار هذه الاعتداءات.

