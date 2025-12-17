تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قطع مئات أشجار اللوز في حدث بعلبك

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:34
عمد مجهولون إلى قطع مئات أشجار اللوز في بلدة حدث بعلبك.

وخلّفت هذه الأعمال التخريبية أضراراً مادية كبيرة بحقّ أصحاب الأراضي والمزارعين، وقد أثارت إستياء وغضب الأهالي.

وطالب أهالي حدث بعلبك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الزراعة نزار هاني، ومحافظ بعلبك–الهرمل بشير خضر، بكشف الفاعلين ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الزراعية.

كما طالب الأهالي بتشديد الرقابة الأمنية، ولا سيّما خلال ساعات الليل، ومنع تكرار هذه الاعتداءات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24