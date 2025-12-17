تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلاف شخصي ينتهي بمأساة.. مقتل شاب على يد جاره

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1456505-639015814614950924.jpg
Doc-P-1456505-639015814614950924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


ليل تاريخ 3-12-2025، أحضر إلى إحدى المستشفيات من محلة النبعة شخص في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، مصاب بعدة طعنات في صدره، ما أدى إلى وفاته على الفور. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أن الوفاة ناجمة عن تعرض المغدور لثماني طعنات بواسطة آلة حادة.

بعد المتابعة، تم تحديد هوية الضحية وهو:

-أ. ي. (مواليد 2006، سوري الجنسية)

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية القاتل وتوقيفه.

نتيجة للتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات خلال فترة قصيرة من تحديد هوية القاتل وتبيّن انه يدعى:

– م. غ. (مواليد عام 1996، لبناني)

بتاريخ 4-12-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة استمرت أقل من 10 ساعات، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة على متن دراجة آلية سوداء دون لوحات.

وخلال تفتيشه، ضبطت بحوزته سكين مطبخ، هاتفان خلويان، طلقة نارية، الهاتف الخليوي العائد للضحية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مفيداً أنه أقدم على قتل المغدور بعد طعنه /8/ طعنات بسكين، نتيجة خلافات شخصية فورية بينهما مع العلم أنهما يسكنان في المنزل عينه، كما قام بسرقة هاتفه الخليوي ودراجته الآلية.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مأساة في نيجيريا إثر انفجار شاحنة تسببت بمقتل 29 شخصًا على الأقل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نيجيريا... مقتل ضابط على يد "داعش"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل سيدة بعيار ناري على يد نجلها أثناء لعبه بالسلاح
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقتل شاب هناك.. ما جديد حادثة شاتيلا؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

في المنزل

القضاء ا

القضاء

لبنان

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2025-12-17
Lebanon24
12:01 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:51 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24