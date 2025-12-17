تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

احتفال ميلادي خاص لذوي الحاجات الخاصة بمبادرة ابي رميا

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:24
أقام النائب سيمون ابي رميا احتفالا ميلاديًا في جامعة AUT– الفيدار  شارك فيه أكثر من مئة شخص من ذوي الحاجات الخاصة من مؤسسة كاريتاس  وجمعية" رسالة سلام " بحضور أهاليهم وأساتذتهم.

تضمّن الاحتفال نشاطات ترفيهية مع شخصيات تشارلي تشابلين ورجل الثلج  وMr bean وعرضُا خاصًا بالاطفال احيته Music beats lebanon.

كما وزع بابا نويل الهدايا على المشاركين على وقع الاغاني الميلادية وموسيقى الparade .

وتحدث ابي رميا عن معاني العيد الحقيقية التي "تتسم بمشاركة الفرحة في هذه اللحظات مع اشخاص مختلفين يتميزون بنقاوة القلب "،متوجهًا الى المشاركين من كاريتاس وجمعية رسالة سلام بالقول :"أنتم جوهر العيد، نتلهى بأمور كثيرة ليست الا قشور الحياة انما جوهر الحياة هو معكم انتم اصحاب الهمم واهاليكم والمسؤولين عنكم الذين يقومون برسالتهم بفرح ومحبة لينقلوا لكم السعادة". 

واضاف : "امام كبر هذا العطاء وسخائه نشعر بصغرنا عندما ننغمس بشؤون حياتنا اليومية ، تحية كبيرة لكم ولمن يعطينا هذه الصورة الجميلة عن معنى الحياة، ولقلوبكم التي تبقى محافظة على البراءة وعلى النقاوة وعلى المحبة".

وتابع :  "أريد أن أقول لكم أن هذه القلوب أنتم حافظتم عليها بينما في العالم حولنا هناك من  حولوا قلوبهم لقلوب شريرة. نحن نريد أن نشكركم اليوم على مشاركتنا فرحة العيد. أريد أن أقول لكم ولادة المسيح الحقيقية تكون مع أمثالكم". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ابي رميا : دعم مطلق لخطاب ومبادرة الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا : أحر التهاني لريمون فؤاد الخوري
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا بعد اجتماعه مع الجميّل: بحثٌ في المرحلة بعد زيارة البابا والتحديات المطروحة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24

