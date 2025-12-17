احتفال ميلادي خاص لذوي الحاجات الخاصة بمبادرة ابي رميا

أقام النائب احتفالا ميلاديًا في جامعة AUT– الفيدار شارك فيه أكثر من مئة شخص من ذوي الحاجات الخاصة من مؤسسة كاريتاس وجمعية" رسالة سلام " بحضور أهاليهم وأساتذتهم.



تضمّن الاحتفال نشاطات ترفيهية مع شخصيات تشارلي تشابلين ورجل الثلج وMr bean وعرضُا خاصًا بالاطفال احيته Music beats .



كما وزع نويل الهدايا على المشاركين على وقع الاغاني الميلادية وموسيقى الparade .



وتحدث عن معاني العيد الحقيقية التي "تتسم بمشاركة الفرحة في هذه اللحظات مع اشخاص مختلفين يتميزون بنقاوة القلب "،متوجهًا الى المشاركين من كاريتاس وجمعية رسالة سلام بالقول :"أنتم جوهر العيد، نتلهى بأمور كثيرة ليست الا قشور الحياة انما جوهر الحياة هو معكم انتم اصحاب الهمم واهاليكم والمسؤولين عنكم الذين يقومون برسالتهم بفرح ومحبة لينقلوا لكم السعادة".



واضاف : "امام كبر هذا العطاء وسخائه نشعر بصغرنا عندما ننغمس بشؤون حياتنا اليومية ، تحية كبيرة لكم ولمن يعطينا هذه الصورة الجميلة عن معنى الحياة، ولقلوبكم التي تبقى محافظة على البراءة وعلى النقاوة وعلى المحبة".



وتابع : "أريد أن أقول لكم أن هذه القلوب أنتم حافظتم عليها بينما في العالم حولنا هناك من حولوا قلوبهم لقلوب شريرة. نحن نريد أن نشكركم اليوم على مشاركتنا فرحة العيد. أريد أن أقول لكم ولادة الحقيقية تكون مع أمثالكم". (الوكالة الوطنية)

