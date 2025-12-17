مطَر يدعو لدعم المنطقة الاقتصادية في طرابلس خلال جلسة الموازنة

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس" : "تابعنا اليوم في جلسة المال والموازنة النيابية دراسة اعتمادات بعض الهيئات، ومن ضمنها في ، وطالبنا بزيادة الاعتماد لتمكينها من العمل بفعالية أكبر.



كما بدأنا دراسة اعتمادات بعض الوزارات، مثل السياحة، المهجرين، ، والزراعة".

