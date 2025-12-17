تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
قرب مستشفى سيدة مارتين في جبيل... الأمن العام أوقف شخصاً وهذا ما اعترف به
Lebanon 24
17-12-2025
|
08:35
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
التابع للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
أوقفت
المديرية العامة للأمن العام اللبناني
( أ ، ح ) بعد اعترافه بنشاطه بأعمال النشل والسرقة وكسر زجاج السيارات في محلة
جبيل
قرب
مستشفى سيدة
مارتين، وتمت إحالته إلى
القضاء
المختص.
