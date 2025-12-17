قرب مستشفى سيدة مارتين في جبيل... الأمن العام أوقف شخصاً وهذا ما اعترف به

صدر عن التابع للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

أوقفت ( أ ، ح ) بعد اعترافه بنشاطه بأعمال النشل والسرقة وكسر زجاج السيارات في محلة قرب مارتين، وتمت إحالته إلى المختص.