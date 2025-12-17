تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قرب مستشفى سيدة مارتين في جبيل... الأمن العام أوقف شخصاً وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1456512-639015827649338817.jpg
Doc-P-1456512-639015827649338817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام التابع للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:   
أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ( أ ، ح ) بعد اعترافه بنشاطه بأعمال النشل والسرقة وكسر زجاج السيارات في محلة جبيل قرب مستشفى سيدة مارتين، وتمت إحالته إلى القضاء المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"دائي كرم" وشركاؤه في العصابة دخلوا من سوريا إلى لبنان خلسة... قوى الأمن أوقفتهم وهذا ما اعترفوا به
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في بنت جبيل.. توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 7 جرحى جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام اللبناني

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

العام اللبناني

مستشفى سيدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2025-12-17
Lebanon24
12:01 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:51 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24