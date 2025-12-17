تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الصفحة
Lebanon 24
17-12-2025
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
البيان التالي:
تحذر
المديرية العامة للأمن العام
المواطنين والمقيمين من مخاطر التفاعل مع صفحة "الوحدة 504" على مواقع التواصل الإجتماعي:
- على موقع فايسبوك : وحدة 504
- على موقع
انستغرام
: Unit 504 – official
- على منصة X : وحدة 504
بحيث تهدف بعملها الإستخباراتي الإلكتروني إلى التجنيد لصالح العدو، وتنبه المديرية بأنها ستحاسب المتفاعلين معها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تلقي عدد من المواطنين روابط مزيفة عبر الواتساب.. تحذير من الأمن العام
Lebanon 24
بعد تلقي عدد من المواطنين روابط مزيفة عبر الواتساب.. تحذير من الأمن العام
17/12/2025 19:23:59
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من قوى الأمن للمواطنين: إنتبهوا من الدولار المجمّد
Lebanon 24
تحذير من قوى الأمن للمواطنين: إنتبهوا من الدولار المجمّد
17/12/2025 19:23:59
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تُحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان: هذه المناطق خطيرة
Lebanon 24
بريطانيا تُحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان: هذه المناطق خطيرة
17/12/2025 19:23:59
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
17/12/2025 19:23:59
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
مكتب شؤون الإعلام
المديرية العامة
الأمن العام
مديرية ال
انستغرام
فايس
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان حاضر في قمة الجراحة الروبوتية الإقليمية في الرياض
Lebanon 24
لبنان حاضر في قمة الجراحة الروبوتية الإقليمية في الرياض
12:17 | 2025-12-17
17/12/2025 12:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: تعطيل انتخاب المغتربين تعسّف بالصلاحيات
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: تعطيل انتخاب المغتربين تعسّف بالصلاحيات
12:01 | 2025-12-17
17/12/2025 12:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن سرقا 6000 دولار من داخل "بيك أب" في البترون.. هذا ما حلّ بهما!
Lebanon 24
بعد أن سرقا 6000 دولار من داخل "بيك أب" في البترون.. هذا ما حلّ بهما!
11:55 | 2025-12-17
17/12/2025 11:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد صيدا – بيروت... إليكم هذا التحذير
Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد صيدا – بيروت... إليكم هذا التحذير
11:55 | 2025-12-17
17/12/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الحزب" والسيادة والتطبيع.. تصريح إسرائيلي جديد حول لبنان
Lebanon 24
عن "الحزب" والسيادة والتطبيع.. تصريح إسرائيلي جديد حول لبنان
11:53 | 2025-12-17
17/12/2025 11:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
14:38 | 2025-12-16
16/12/2025 02:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:17 | 2025-12-17
لبنان حاضر في قمة الجراحة الروبوتية الإقليمية في الرياض
12:01 | 2025-12-17
الكتلة الوطنية: تعطيل انتخاب المغتربين تعسّف بالصلاحيات
11:55 | 2025-12-17
بعد أن سرقا 6000 دولار من داخل "بيك أب" في البترون.. هذا ما حلّ بهما!
11:55 | 2025-12-17
لسالكي أوتوستراد صيدا – بيروت... إليكم هذا التحذير
11:53 | 2025-12-17
عن "الحزب" والسيادة والتطبيع.. تصريح إسرائيلي جديد حول لبنان
11:51 | 2025-12-17
حاصباني: الجلسة التشريعية صادرت إرادة النواب
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24