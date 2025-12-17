الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الصفحة

صدر عن البيان التالي:



تحذر المواطنين والمقيمين من مخاطر التفاعل مع صفحة "الوحدة 504" على مواقع التواصل الإجتماعي:



- على موقع فايسبوك : وحدة 504

- على موقع : Unit 504 – official

- على منصة X : وحدة 504



بحيث تهدف بعملها الإستخباراتي الإلكتروني إلى التجنيد لصالح العدو، وتنبه المديرية بأنها ستحاسب المتفاعلين معها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

