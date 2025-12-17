سلام استقبل المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي.. والتقى قسطنطين والنائبين شهيب وعبدالله

استقبل الدكتور نواف سلام المدير الإقليمي لدائرة في البنك الدولي، السيد جان-كريستوف كارّيه، حيث قدّم وفد البنك الدولي خلال اللقاء عرضًا لأداة الضمان الجزئي للمخاطر (Partial Risk Guarantee)، وهي إحدى أدوات الإقراض المعتمدة لدى البنك الدولي، وتهدف إلى تغطية المخاطر المرتبطة بالجهات الحكومية، بما في ذلك مخاطر التعثّر في السداد أو التغييرات التنظيمية.



كما ركّز البحث بشكل خاص على الفوائد التي يمكن أن تحققها هذه الأداة في دعم الاستثمارات المستقبلية في قطاعي الطاقة والنقل في .



الجامعة الثقافية في العالم



واستقبل الرئيس سلام اليوم الرئيس الجديد للجامعة الثقافية في العالم الدكتور إبراهيم قسطنطين والأمين العام المركزي محمد رسلان ، وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الامناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الرئيس السابق للجامعة عباس فواز ، في زيارة بروتوكولية بعد إنتخابات الهيئة الإدارية الجديدة ، وجرى خلال اللقاء عرض لاوضاع الجاليات اللبنانية في الانتشار.



بعد اللقاء قال قسطنطين:"كانت زيارتنا اليوم إلى دولة الرئيس زيارة بروتوكولية، جرى خلالها عرض أوضاع الجامعة الثقافية وأهدافها على المستوى العالمي. كما أبدينا استعدادنا الكامل لدعم وحدة الاغتراب، ودعم لبنان وشعبه، والدولة اللبنانية، بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على وطننا وشعبنا. وقد طمأنّا دولة الرئيس سلام إلى أن الجامعة والاغتراب بألف خير."

شهيب وعبد الله



والتقى رئيس الحكومة عضوي كتلة اللقاء النائبين اكرم شهيب وبلال عبد الله وعضو مجلس ادارة مرفأ لمى حريز.



‏بعد اللقاء قال النائب عبد الله:"تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سلام وناقشنا بشكل اساسي الاستفادة القصوى من مكان مطمر الناعمة باستحداث شبكة طاقة شمسية في هذه المنطقة قادرة على زيادة التغطية الكهربائية لاهالي المنطقة والمحيط وبالتنسيق مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

كانت مرتبطة بموضوع الاستملاكات والأراضي والمساحات المطلوبة، واعطى دولة الرئيس توجيهاته لإجراء المقتضى لما يخص الاستثمار وإمكانية تنفيذ هذا المشروع الحيوي للمنطقة ."

اضاف:"كما كانت مناسبة توجهت له باسم أهل اقليم الخروب بالشكر على المرسوم الذي صدر بإنشاء مجمع الأبنية الحكومية في منطقة شحيم وهو كان ثمرة جهد مشترك بين وزير المالية ووزير الاشغال العامة فايز رسامني ووزير المالية ياسين جابر ، علما ان هذا الموضوع كان الشغل الشاغل لوزير الداخلية العميد احمد الحجار ابن بلدتنا الذي نعتز به خصوصاً انه مشروع حيوي لكل منطقة اقليم الخروب."

كما استقبل الرئيس سلام الوزيرة السابقة ماري كلود نجم.