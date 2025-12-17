تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مخزومي: تجاهل اقتراع المغتربين مس بالحق الدستوري ويستوجب المقاطعة
Lebanon 24
17-12-2025
|
09:01
كتب
رئيس حزب
"الحوار الوطني"
النائب فؤاد مخزومي
عبر حسابه على منصة "اكس" :"نقاطع الجلسة التشريعية المقرر عقدها غدا دفاعا عن
الدستور
، وعن حق المغتربين في الاقتراع، وهم ركيزة أساسية لصمود
لبنان
بتحويمخزومي: تجاهل اقتراع المغتربين مس بالحق الدستوري ويستوجب المقاطعةلاتهم التي تفوق حجم الموازنة العامة. تجاهل إدراج مشروع القانون الذي يضمن اقتراعهم لـ128 نائبا هو مس في حق دستوري لا يجوز التفريط به".
النائب فؤاد مخزومي
فؤاد مخزومي
المقاطعة
رئيس حزب
الدستور
لبنان
ستوري
تابع
