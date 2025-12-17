ماذا قرر تكتل "الاعتدال الوطني" بشأن جلسة الغد؟

اعلن تكتل " " الآتي: "قرّرنا إعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولكن هذه المرة من خلال حضور الجلسة التشريعية لاقرار القوانين التي تهم الناس ونطالب بإدراج مشروع لتعديل قانون الانتخاب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية وبعدها لكل حادث حديث".