تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مكي: التحول الرقمي رافعة أساسية لإصلاح القطاع العام في لبنان

Lebanon 24
17-12-2025 | 09:31
A-
A+

Doc-P-1456529-639015860061459739.jpg
Doc-P-1456529-639015860061459739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ، ورشة عمل خُصّصت لعرض الواقع اللبناني لقطاع التحول الرقمي واستعراض تجارب دولية  في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة النموذج التشغيلي الأمثل لقطاع التحول الرقمي في لبنان من أجل دعم جهود تحديث الإدارة العامة وتحسين تقديم الخدمات، وذلك في إطار مشروع ”إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030.“

افتُتحت الورشة بكلمات ترحيبية أكّدت "أهمية اعتماد مقاربة مؤسساتية متكاملة لحوكمة التحول الرقمي في لبنان.

وعرضَ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي رؤية الوزارة ضمن مشروع ”إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 “ودور التحول الرقمي كرافعة أساسية"، مؤكداً أن: "التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية لإصلاح القطاع العام، ويتطلب حوكمة واضحة، وتنسيقاً مؤسسيا، وهو نموذج تشغيلي قابل للتنفيذ".

كما استعرضت  السيدة سويلا كريفسا ممثلة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) دور المكتب في دعم الجهود الإصلاحية التقنية والتنفيذية، ولا سيما في مجالات بناء القدرات وتطوير النماذج التشغيلية، قائلة: " تظل القيادة المحلية على جميع المستويات أمراً بالغ الأهمية لنجاح التحول الرقمي. ويسر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن يتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في دعم الجهود التي تهدف إلى بناء الأسس لإطار عمل تشغيلي ومستدام للتحول الرقمي في لبنان."

تضمّنت الورشة عرضاً من قبل الخبراء للوضع الراهن للتحول الرقمي في لبنان، وتجارب مقارنة دولية في حوكمة التحول الرقمي في  في مجالات تصميم السياسات ووضع المعايير وتقديم الخدمات والرقابة.

واختُتمت بجلسة نقاش تفاعلية جمعت ممثلين عن الوزارات والإدارات العامة والجهات الدولية والقطاع الخاص لتبادل الآراء حول التوجهات المستقبلية للنموذج التشغيلي المناسب  للبنان، وتحديد الأولويات المؤسسية اللازمة لدعم مسار التحول الرقمي في لبنان.

تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل التقنية التي بدأتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف بلورة نماذج تشغيلية عملية لإعادة صياغة القطاع العام بما ينسجم مع أهداف تحديث الإدارة العامة وتعزيز فعاليتها. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: إصلاح القطاع العام والحوكمة أساسي لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية عبرين تطلق مبادرات مبتكرة وتعزز التحول الرقمي بالشراكة مع LCG
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة بين غرفة طرابلس ونقابة تكنولوجيا التربية لتعزيز التحول الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24

شؤون التنمية الإدارية

التنمية الإدارية

الإدارات العامة

الوكالة الوطنية

الإدارة العامة

الأمم المتحدة

مؤسسات الدولة

وزارة الدولة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2025-12-17
Lebanon24
12:01 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:51 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24