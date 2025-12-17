تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عناية عز الدين: التغيير الحقيقي لقضايا المرأة يبدأ من التعليم والمناهج

Lebanon 24
17-12-2025 | 09:34
A-
A+

Doc-P-1456531-639015861552595174.jpg
Doc-P-1456531-639015861552595174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب الدكتورة عناية عز الدين، "أن التغيير الحقيقي يبدأ من التعليم التربوي والجامعي، حيث تتحول قضايا المرأة من شعارات إلى نسق متكامل يشمل المناهج والوعي الاجتماعي". وشددت على ضرورة مقاربة قضية المرأة كقضية مجتمعية مرتبطة بمفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشارت عز الدين إلى "أن النساء اللبنانيات كن من بين الأكثر تضررا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، داعية إلى توحّد اللبنانيين حول مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية".

كلام عز الدين جاء في خلال فعاليات إطلاق برنامج "الأصوات والرؤى: دور المرأة في تشكيل السياسة اللبنانيةفي الجامعة الأميركية في بيروت، والذي يُنظَّم بالشراكة مع مركز أصفري، والسفارة الكندية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وشددت على "أن معالجة قضايا المرأة لا يمكن أن تتم عبر وصفات جاهزة تُطبَّق على جميع المجتمعات، بل يجب أن تنطلق من خصوصيات كل مجتمع وظروفه الاقتصادية والثقافية والتاريخية، مع احترام المبادئ الحقوقية العالمية".

ولفتت إلى "أن وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي ضرورة، لكنه ليس كافيًا، إذ يجب أن يترافق مع إعادة تعريف السياسة والاقتصاد والإدارة لتكون في خدمة المجتمع، لا مجرد تمثيل شكلي".

كما أكدت "أهمية اعتماد المنهج التشاركي في العمل على قضايا المرأة، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لضمان ترجمة الحقوق والقوانين إلى واقع ملموس".

وختمت بالتأكيد "أن تعزيز تمكين المرأة هو قضية مجتمعية شاملة ترتبط بالأسرة والمجتمع والدولة"، محذرة من "أن تفتيت القضايا النسائية أو عزلها قد يؤدي إلى خلق توترات داخل المجتمع بدل بناء قواسم مشتركة"، مشيرة إلى "أن التعليم والتوعية يشكلان الركيزتين الأساسيتين لبناء مجتمع عادل ومستدام". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريما كرامي: التحوّل الحقيقي في التعليم يبدأ من مدارسنا الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لجنة المرأة والطفل تسعى لإدماج مفهوم العدالة بين الجنسين في النصوص القانونية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عزّ الدين: السيادة الحقيقية بطرد الاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: التعليم الرسمي مهدّد والحلّ يبدأ من الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجتمع المدني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

في الجامعة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2025-12-17
Lebanon24
12:01 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:51 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24