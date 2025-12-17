عناية عز الدين: التغيير الحقيقي لقضايا المرأة يبدأ من التعليم والمناهج

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب الدكتورة عناية عز الدين، "أن التغيير الحقيقي يبدأ من التعليم التربوي والجامعي، حيث تتحول قضايا المرأة من شعارات إلى نسق متكامل يشمل المناهج والوعي الاجتماعي". وشددت على ضرورة مقاربة قضية المرأة كقضية مجتمعية مرتبطة بمفهوم العدالة الاجتماعية.



وأشارت عز الدين إلى "أن النساء اللبنانيات كن من بين الأكثر تضررا خلال الحرب الأخيرة على ، داعية إلى توحّد اللبنانيين حول مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية".



كلام عز الدين جاء في خلال فعاليات إطلاق برنامج "الأصوات والرؤى: دور المرأة في تشكيل السياسة "، الأميركية في ، والذي يُنظَّم بالشراكة مع مركز أصفري، والسفارة الكندية، وهيئة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وشددت على "أن معالجة قضايا المرأة لا يمكن أن تتم عبر وصفات جاهزة تُطبَّق على جميع المجتمعات، بل يجب أن تنطلق من خصوصيات كل مجتمع وظروفه الاقتصادية والثقافية والتاريخية، مع احترام المبادئ الحقوقية العالمية".



ولفتت إلى "أن وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي ضرورة، لكنه ليس كافيًا، إذ يجب أن يترافق مع إعادة تعريف السياسة والاقتصاد والإدارة لتكون في خدمة المجتمع، لا مجرد تمثيل شكلي".



كما أكدت "أهمية اعتماد المنهج التشاركي في العمل على قضايا المرأة، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لضمان ترجمة الحقوق والقوانين إلى واقع ملموس".



وختمت بالتأكيد "أن تعزيز تمكين المرأة هو قضية مجتمعية شاملة ترتبط بالأسرة والمجتمع والدولة"، محذرة من "أن تفتيت النسائية أو عزلها قد يؤدي إلى خلق توترات داخل المجتمع بدل بناء قواسم مشتركة"، مشيرة إلى "أن التعليم والتوعية يشكلان الركيزتين الأساسيتين لبناء مجتمع عادل ومستدام". (الوكالة الوطنية)

