جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفد موظفي الإدارة العامة يلتقي البعريني

Lebanon 24
17-12-2025 | 09:49
استقبل عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، في مكتب "التكتّل" في الصيفي، وفدا من رابطة موظفي الإدارة العامة، يرافقه ممثل عن متقاعدي أساتذة الجامعة اللبنانية وممثل عن المتعاقدين في الإدارة العامة.

واوضح بيان ان المجتمعين "تباحثوا في المطلب المشترك لروابط القطاع العام كافة، والمتعلق بإضافة نسبة 50 في المئةعلى صلب الراتب".

وخلال اللقاء، عرض رئيس الرابطة المهندس وليد جعجع أمام النائب البعريني "واقع الإدارة العامة، وما تعانيه من إهمال ولا مبالاة، لا سيما من قبل الحكومة الحالية، وما لذلك من انعكاس سلبي على أوضاع الموظفين واستمرارية المرفق العام".

وأشار البيان الى انه "تم التطرق إلى مشروع قانون إخضاع المتعاقدين في الإدارة العامة لشرعة التقاعد، حفاظا على كرامتهم وتأمين حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي عند بلوغهم سن التقاعد".

ووعد البعريني بمتابعة هذه المطالب، مبديا "انفتاحه على فكرة إنشاء هيئة ناظمة للقطاع العام".

رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة

الجامعة اللبنانية

الاعتدال الوطني

جامعة اللبنانية

الإدارة العامة

وليد البعريني

وليد جعجع

