وفد موظفي الإدارة العامة يلتقي البعريني

استقبل عضو تكتّل " " النائب ، في مكتب "التكتّل" في الصيفي، وفدا من ، يرافقه ممثل عن متقاعدي أساتذة وممثل عن المتعاقدين في .



واوضح بيان ان المجتمعين "تباحثوا في المطلب المشترك لروابط القطاع العام كافة، والمتعلق بإضافة نسبة 50 في المئةعلى صلب الراتب".



وخلال اللقاء، عرض رئيس الرابطة المهندس أمام النائب البعريني "واقع الإدارة العامة، وما تعانيه من إهمال ولا مبالاة، لا سيما من قبل الحكومة الحالية، وما لذلك من انعكاس سلبي على أوضاع الموظفين واستمرارية المرفق العام".



وأشار البيان الى انه "تم التطرق إلى مشروع قانون إخضاع المتعاقدين في الإدارة العامة لشرعة التقاعد، حفاظا على كرامتهم وتأمين حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي عند بلوغهم سن التقاعد".



ووعد البعريني بمتابعة هذه المطالب، مبديا "انفتاحه على فكرة إنشاء هيئة ناظمة للقطاع العام".





Advertisement