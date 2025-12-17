سلامة يستقبل وفد "صادر" ويؤكد: الدستور ثقافة وطنية راسخة

استقبل الدكتور غسان سلامة، في المكتبة الوطنية - ، وفدا من "صادر" في زيارة لاطلاعه على الاستعداد للاحتفال بالذكرى المئوية للدستور اللبناني عام 2026 . وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في أهمية اعتبار المبادىء الدستورية ثقافة راسخة .



وقد قُدِّمت إلى الوزير نسخةٌ خاصة من الإصدار المحدود للدستور اللبناني، الذي أعدّه فريق «صادر» خصيصًا للمناسبة.



وضم الوفد: المحامي راني صادر، مسؤول الابتكار القانوني الأول، والأستاذ أمين أرشيف «صادر»، والمحامية المتدرّجة ماريا إليسا صادر وجوزيف صادر.



وكتب المحامي راني صادر في الاهداء الخاص للوزير :"حين يتحول من نص الى ثقافة يصان ، الى من يؤمن بأن الدستور ثقافة وطنية حيّة، وبأن الثقافة سبيل تجذر الهوية وثبات الوطن،



في مئوية الدستور ، هذه النسخة المميزة الى معالي الوزير الدكتور غسان سلامة.

