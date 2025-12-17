"اليونيفيل": نُواصل أنشطتنا العملياتية وندعم الأنشطة التي تخدم المجتمعات المحلية

أعلنت "اليونيفيل" أنّها "تُواصل أنشطتها العملياتية بينما تدعم الأنشطة التي تخدم المجتمعات المحلية".

وقالت في بيان: "نساعد في إعادة فتح الطرق، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتقديم المساعدات الطبية والبيطرية، وتسهيل وصول آمن للشركاء في العمل الإنساني — مما يعزز السلامة ويضمن حركة آمنة".

وتابعت: "من خلال هذه الجهود، تساهم اليونيفيل في تهيئة الظروف لتحقيق استقرار طويل الأمد، بينما تقوم بتنفيذ مهامها في مراقبة التطورات على طول الخط الأزرق والإبلاغ عنها، ودعم في تنفيذ التزاماته بموجب القرار 1701".