لبنان
مفقودان منذ يومين... القاصران مصطفى وأحمد خرجا ولم يعودا هل من يعرف عنهما شيئًا؟
Lebanon 24
17-12-2025
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة
القضاء
المختص صورة القاصرَين المفقودَين:
-مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)
-أحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني)
اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين-
طرابلس
بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
Advertisement
