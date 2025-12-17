مفقودان منذ يومين... القاصران مصطفى وأحمد خرجا ولم يعودا هل من يعرف عنهما شيئًا؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة القاصرَين المفقودَين:



-مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)



-أحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني)



اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين- بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

