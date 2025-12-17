تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مفقودان منذ يومين... القاصران مصطفى وأحمد خرجا ولم يعودا هل من يعرف عنهما شيئًا؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 10:31
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصرَين المفقودَين:

-مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)

-أحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني)

اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين- طرابلس بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
