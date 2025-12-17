تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عن لبنان والجيش و"حزب الله"... ماذا قال مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ?
Lebanon 24
17-12-2025
|
10:34
قال مصدر
دبلوماسي
فرنسي قال إن قيوداً أميركية فرضت مؤخراً على الضربات
الإسرائيلية
في
سوريا
وليس في
لبنان
.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي لـ"الحدث": "نريد تجنيب لبنان تصعيداً إسرائيلياً وحزب الله سيسعى لإعادة التسلح".
وتابع قائلاً: "نعمل على تأكيد أن الجيش "يفعل ما يقوله"، واقترحنا مواكبة قوة من اليونيفيل للجيش خلال نزع سلاح
حزب الله
".
وقال: "سلاح حزب الله شمال
الليطاني
سيؤدي لتعقيدات أكبر من تلك الموجودة جنوباً".
ورأى أن "انسحاب اليونيفيل بعد عام لا يجب أن يؤدي إلى فراغ أمني
جنوب لبنان
".
ولفت إلى أن "على لبنان تقديم رواية مغايرة للإسرائيلية "الخاطئة" بأن لا تقدم بنزع سلاح حزب الله".
