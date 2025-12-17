قال مصدر فرنسي قال إن قيوداً أميركية فرضت مؤخراً على الضربات في وليس في .

وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي لـ"الحدث": "نريد تجنيب لبنان تصعيداً إسرائيلياً وحزب الله سيسعى لإعادة التسلح".

وتابع قائلاً: "نعمل على تأكيد أن الجيش "يفعل ما يقوله"، واقترحنا مواكبة قوة من اليونيفيل للجيش خلال نزع سلاح ".

وقال: "سلاح حزب الله شمال سيؤدي لتعقيدات أكبر من تلك الموجودة جنوباً".

ورأى أن "انسحاب اليونيفيل بعد عام لا يجب أن يؤدي إلى فراغ أمني ".

ولفت إلى أن "على لبنان تقديم رواية مغايرة للإسرائيلية "الخاطئة" بأن لا تقدم بنزع سلاح حزب الله".