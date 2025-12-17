تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني: البذور البلدية إرث وطني وركيزة للأمن الغذائي

Lebanon 24
17-12-2025 | 10:42
A-
A+

Doc-P-1456559-639015902691209476.jpg
Doc-P-1456559-639015902691209476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعاً في مكتبه مع ممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، من بينها الحركة الزراعية والهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من المؤسسات المنتجة للشتول البلدية، بحضور الفريق الفني في الوزارة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنفذها وزارة الزراعة مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مجمل الملاحظات الواردة إلى الوزارة من مختلف الجهات المعنية، ومناقشة عدد من المواد التي أثارت جدلاً في الفترة الماضية.

وأكد الوزير هاني أن "الصيغة المطروحة للنقاش غير نهائية"، مشدداً على "انفتاح الوزارة على جميع الآراء، وحرصها على معالجة الهواجس وتوضيح أي التباسات، لا سيما في ما يتعلق بحماية البذور التقليدية التي تشكل إرثاً وطنياً وركيزة أساسية للأمن الغذائي".

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات عمل تقنية بين ممثلي الجمعيات والفريق الفني في الوزارة، بهدف مراجعة المواد المطروحة بناء على الملاحظات الواردة، مع التركيز على البنود التي قد تكون موضع اختلاف في وجهات النظر، لضمان صياغة قانون عادل وشامل يأخذ في الاعتبار مختلف الاعتبارات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تقرر تشكيل لجنة وطنية قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والجهات المعنية مباشرة، على غرار اللجان القطاعية الأخرى، بهدف حماية الأصناف التقليدية والبلدية وتعزيز دورها في التنمية الزراعية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على نهج الوزارة القائم على التشاور والشراكة في صياغة السياسات الزراعية، بما يخدم المزارعين ويحافظ على التنوع البيولوجي والإرث الزراعي للبنان، ويعزز الأمن الغذائي الوطني. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة مالطا لبنان تعزز الأمن الغذائي من خلال مشروع المساعدات الغذائية المبرمجة للطوارئ
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

اللبنانية

الملاح

التركي

لبنان

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2025-12-17
Lebanon24
12:01 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:51 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24