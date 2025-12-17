اللجان المشتركة لتشغيل مطار معوض طالبت النواب بحضور الجلسة التشريعية غدا

طالبت اللجان المشتركة لتشغيل في بيان، "النواب في والشمال وكل ، بحضور الجلسة التشريعية المزمع عقدها غدا الخميس، نظرا لما تتسم به من أهمية وطنية وتنموية بالغة، ولا سيما لجهة إدراج وإقرار البند المتعلق بقانون PPP والذي من خلاله يتسنى لهيئة الطيران المدني بوضع دفتر الشروط للشركات الدولية المهتمة بتلزيم وتشغيل ".وشددت على أن "إقرار هذا البند يشكل خطوة أساسية في مسار إعادة تفعيل ، لما له من انعكاسات إيجابية مباشرة على التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحريك العجلة الإنمائية في والشمال عموما".وأكدت "ضرورة تحمل المسؤوليات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التوازن الإنمائي بين المناطق".