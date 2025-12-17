تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللجان المشتركة لتشغيل مطار معوض طالبت النواب بحضور الجلسة التشريعية غدا

Lebanon 24
17-12-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1456562-639015907964677707.jpg
Doc-P-1456562-639015907964677707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالبت اللجان المشتركة لتشغيل مطار رينيه معوض القليعات في بيان، "النواب في عكار والشمال وكل لبنان، بحضور الجلسة التشريعية المزمع عقدها غدا الخميس، نظرا لما تتسم به من أهمية وطنية وتنموية بالغة، ولا سيما لجهة إدراج وإقرار البند المتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP والذي من خلاله يتسنى لهيئة الطيران المدني بوضع دفتر الشروط للشركات الدولية المهتمة بتلزيم وتشغيل مطار القليعات".

 
وشددت على أن "إقرار هذا البند يشكل خطوة أساسية في مسار إعادة تفعيل المطار، لما له من انعكاسات إيجابية مباشرة على التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحريك العجلة الإنمائية في محافظة عكار والشمال عموما".

 وأكدت "ضرورة تحمل المسؤوليات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التوازن الإنمائي بين المناطق".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول 61 نائبًا حتى الساعة الى مجلس النواب لحضور الجلسة التشريعية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة التشريعية غدا في مهب التعطيل ومخاوف من اتفاق ضمني مرتبط بالانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: الجلسة التشريعية صادرت إرادة النواب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج: مقاطعتنا للجلسة التشريعية غدًا سببها الاستمرار في تجاوز النظام الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مطار رينيه معوض

مطار القليعات

محافظة عكار

رينيه معوض

القليعات

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2025-12-17
Lebanon24
12:01 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:55 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:51 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24