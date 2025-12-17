سقوط مطلوب خطير داخل المستشفى… بهوية مزوّرة

في عملية أمنية دقيقة، أوقفت مفرزة استقصاء المطلوب الخطير عبد في أثناء وجوده في الأعظم، حيث كان يتلقى العلاج مستخدماً هوية مزوّرة للتمويه.



وبحسب المعلومات، جاء التوقيف بعد تنسيق مباشر إثر معطيات موثوقة حول إصابته بطلق ناري ونقله إلى المستشفى تحت اسم غير حقيقي، رغم صدور ملاحقات قضائية بحقه. وعلى الفور، دهمت القوة الأمنية المستشفى ونفّذت عملية التوقيف داخل غرفته بنجاح.



وقد جرى توقيف بجرائم خطيرة، أبرزها إطلاق النار وتشكيل عصابة، فيما فُرضت حراسة أمنية مشددة بإشارة المختص.

Advertisement