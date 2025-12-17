تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
لبنان
سقوط مطلوب خطير داخل المستشفى… بهوية مزوّرة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-12-2025
|
11:06
في عملية أمنية دقيقة، أوقفت مفرزة استقصاء
جبل لبنان
المطلوب الخطير عبد
حسان عياش
في أثناء وجوده في
مستشفى الرسول
الأعظم، حيث كان يتلقى العلاج مستخدماً هوية مزوّرة للتمويه.
وبحسب المعلومات، جاء التوقيف بعد تنسيق مباشر إثر معطيات موثوقة حول إصابته بطلق ناري ونقله إلى المستشفى تحت اسم غير حقيقي، رغم صدور ملاحقات قضائية بحقه. وعلى الفور، دهمت القوة الأمنية المستشفى ونفّذت عملية التوقيف داخل غرفته بنجاح.
وقد جرى توقيف
عياش
بجرائم خطيرة، أبرزها إطلاق النار وتشكيل عصابة، فيما فُرضت حراسة أمنية مشددة بإشارة
القضاء
المختص.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
