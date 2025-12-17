تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في المكتبة الوطنية… سلامة يلتقي مديرة مديرة الابحاث العربية في اليسوعية
Lebanon 24
17-12-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الثقافة
الدكتور غسان سلامة، في مكتبه في
المكتبة الوطنية
–
الصنائع
، مديرة مركز الأبحاث والدراسات العربية (CREA) في
جامعة القديس يوسف
في
بيروت
كارول نعمه، التي قدّمت له درع المركز لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، تقديرًا لرعايته الأمسية الثقافية التي نظمها المركز الشهر الماضي في المكتبة الشرقية تحت عنوان: "80 CREA: حكايا من نور وحروف".
وشكّل اللقاء مناسبة لعرض دور مركز CREA في تعليم العربية الفصحى الحديثة إلى جانب المحكية
اللبنانية
، إضافة إلى التوقف عند دبلوم "العربية لغة أجنبية" (DALE)، الذي أطلقه المركز لتقييم الكفاءة في
اللغة العربية
وفق
المعايير الدولية
المعتمدة.
كما تناول البحث التحديات التي تواجه الاختصاصات في العلوم الإنسانية، وسبل دعمها وتعزيز حضورها في المشهد الأكاديمي والثقافي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: مدير المخابرات المصرية التقى مسؤولين فرنسيين قبل أيام لبحث الملف اللبناني
Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: مدير المخابرات المصرية التقى مسؤولين فرنسيين قبل أيام لبحث الملف اللبناني
17/12/2025 21:40:07
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية
Lebanon 24
سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية
17/12/2025 21:40:07
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير أمن السويداء للعربية: أولويتنا الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين بالمحافظة
Lebanon 24
مدير أمن السويداء للعربية: أولويتنا الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين بالمحافظة
17/12/2025 21:40:07
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير ديوان الرئيس الأوكراني يقدم استقالته بعد تفتيش مكتبه في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد
Lebanon 24
مدير ديوان الرئيس الأوكراني يقدم استقالته بعد تفتيش مكتبه في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد
17/12/2025 21:40:07
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة القديس يوسف
المعايير الدولية
المكتبة الوطنية
اللغة العربية
القديس يوسف
اللبنانية
الصنائع
تابع
قد يعجبك أيضاً
رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل
Lebanon 24
رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل
14:39 | 2025-12-17
17/12/2025 02:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم
Lebanon 24
من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم
14:30 | 2025-12-17
17/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. نائبان تحت المجهر
Lebanon 24
في عكار.. نائبان تحت المجهر
14:22 | 2025-12-17
17/12/2025 02:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يواجه تفشّي "الحمّى القلاعية"… خلية أزمة وتحركات ميدانية
Lebanon 24
لبنان يواجه تفشّي "الحمّى القلاعية"… خلية أزمة وتحركات ميدانية
14:22 | 2025-12-17
17/12/2025 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان بلدة الزرارية.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لسكان بلدة الزرارية.. إليكم هذا البيان
14:12 | 2025-12-17
17/12/2025 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:39 | 2025-12-17
رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل
14:30 | 2025-12-17
من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم
14:22 | 2025-12-17
في عكار.. نائبان تحت المجهر
14:22 | 2025-12-17
لبنان يواجه تفشّي "الحمّى القلاعية"… خلية أزمة وتحركات ميدانية
14:12 | 2025-12-17
لسكان بلدة الزرارية.. إليكم هذا البيان
13:51 | 2025-12-17
موقف جديد "للقاء الديمقراطي" من الجلسة التشريعية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 21:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24