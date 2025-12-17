في المكتبة الوطنية… سلامة يلتقي مديرة مديرة الابحاث العربية في اليسوعية

استقبل الدكتور غسان سلامة، في مكتبه في – ، مديرة مركز الأبحاث والدراسات العربية (CREA) في في كارول نعمه، التي قدّمت له درع المركز لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، تقديرًا لرعايته الأمسية الثقافية التي نظمها المركز الشهر الماضي في المكتبة الشرقية تحت عنوان: "80 CREA: حكايا من نور وحروف".



وشكّل اللقاء مناسبة لعرض دور مركز CREA في تعليم العربية الفصحى الحديثة إلى جانب المحكية ، إضافة إلى التوقف عند دبلوم "العربية لغة أجنبية" (DALE)، الذي أطلقه المركز لتقييم الكفاءة في وفق المعتمدة.



كما تناول البحث التحديات التي تواجه الاختصاصات في العلوم الإنسانية، وسبل دعمها وتعزيز حضورها في المشهد الأكاديمي والثقافي.

