جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في المكتبة الوطنية… سلامة يلتقي مديرة مديرة الابحاث العربية في اليسوعية

Lebanon 24
17-12-2025 | 11:15
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، في مكتبه في المكتبة الوطنيةالصنائع، مديرة مركز الأبحاث والدراسات العربية (CREA) في جامعة القديس يوسف في بيروت كارول نعمه، التي قدّمت له درع المركز لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، تقديرًا لرعايته الأمسية الثقافية التي نظمها المركز الشهر الماضي في المكتبة الشرقية تحت عنوان: "80 CREA: حكايا من نور وحروف".

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض دور مركز CREA في تعليم العربية الفصحى الحديثة إلى جانب المحكية اللبنانية، إضافة إلى التوقف عند دبلوم "العربية لغة أجنبية" (DALE)، الذي أطلقه المركز لتقييم الكفاءة في اللغة العربية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما تناول البحث التحديات التي تواجه الاختصاصات في العلوم الإنسانية، وسبل دعمها وتعزيز حضورها في المشهد الأكاديمي والثقافي.
جامعة القديس يوسف

المعايير الدولية

المكتبة الوطنية

اللغة العربية

القديس يوسف

اللبنانية

الصنائع

