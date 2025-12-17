بحث لبناني–دنماركي في الملفات القضائية والحقوقية

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصّار في مكتبه في سفير الدانمارك ، حيث جرى البحث في آليات تعزيز التعاون المشترك بين والدانمارك، ولا سيما في المجالات القضائية والحقوقية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.

